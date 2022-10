House of the Dragon, George R.R. Martin chiede un Emmy per Considine

Lo scrittore fantasy vorrebbe un riconoscimento per lo straordinario lavoro dell’attore inglese nei panni del Re Viserys Condividi

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo L’attore inglese Paddy Considine ha fatto un ottimo lavoro nei panni del Re dei Targaryen di House of the Dragon, la serie in onda su Sky e NowTv. Lo scorso 11 Ottobre Martin ha pubblicato un post in cui chiede di realizzare 40 episodi in totale per raccontare la storia della guerra civile dei Targaryen chiamata La Danza dei Draghi.

Cosa pensa Considine del suo Re “C'è questa percezione che sia un uomo debole, ma penso sia assolutamente una sciocchezza. È semplicemente troppo compassionevole per il ruolo che ha. Penso che il senso del dovere sia ciò che lo ha colpito" ha detto Considine a GQ Uk. "Era l'unica persona in questo regno che avesse una morale da re" dice Considine, aggiungendo: "Lui tiene tutto insieme il più a lungo possibile. Crede nel dovere sopra ogni cosa. Non so se le persone l'hanno capito bene” ha spiegato l’attore che si è impegnato molto per dare vita a ogni aspetto di questo sovrano nato dalla mente di George RR. Martin.

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Serie TV House of the Dragon, il trono di legno. Le foto dell'episodio 8 Il destino incerto di Corlys Velaryon apre il tema della successione al trono di Driftmark. Il ruolo di Rhaenyra e dei figli viene ancora una volta messo in discussione. A risolvere la vicenda è Viserys, con un estremo tentativo di riunire la famiglia. Ecco cosa è successo nell'episodio andato in onda lunedì 10 ottobre alle 3 del mattino, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, in contemporanea con gli Usa in lingua originale sottotitolata. Dal 17 ottobre anche doppiato A Driftmark si teme per la sorte di Corlys Velaryon. Vaemond, il fratello, vuole ereditarne il trono, ma Rhaenys ribadisce la volontà del marito: il successore designato è Lucerys A Roccia del Drago, Daemon riceve un messaggio da parte di Baela, che lo informa della situazione Daemon porta il messaggio a Rhaenyra e i due decidono di partire per Approdo del Re

Il futuro di House of the Dragon leggi anche House of the Dragon, una cena di famiglia. Recensione dell'episodio 8 La prima stagione ha attraversato venti anni durante i suoi dieci episodi con un cast in continuo aggiornamento a parte i ruoli principali. Martin ha detto che è contento della gestione dei salti temporali, ma vorrebbe più tempo per esplorare alcuni punti della trama, come la relazione tra Rhaenyra e Harwin o il matrimonio di Daemon e Laena.

FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Serie TV House of the Dragon, funerale a Driftamark. Foto del settimo episodio Targaryen e Velaryon si ritrovano a Driftmark per l'ultimo saluto a Laena. Ma l'ambizione di Aemond e il suo desiderio di avere un drago causeranno un nuovo incidente tra Rhaenyra e Alicent. Il settimo episodio di House of the Dragon è andato in onda in contemporanea con gli Stati Uniti, in lingua originale sottotitolata, il 3 ottobre alle 3 del mattino, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Disponibile on demand, arriverà doppiato lunedì 10 ottobre A Driftmark Targaryen e Velaryon si riuniscono per il funerale di Laena Con loro c'è anche Ser Otto Hightower, tornato a essere Primo Cavaliere del Re Rhaenyra stringe a se i figli Jacaerys e Lucerys

Cosa pensa George RR. Martin di Considine vedi anche House of the Dragon, tra amore e potere. Recensione dell'episodio 7 L’autore de Il Trono di Spade e House of the Dragon ha elogiato spesso Paddy Considine per il suo Re Viserys che ha brillato in particolare nell’ottavo episodio che è stato cosiderato un po’ il suo canto del cigno. "Il personaggio che ha creato per lo show è molto più potente, tragico e pieno di carne della mia versione nei libri che sono quasi tentato di tornare indietro e strappare quei capitoli e riscrivere l'intera storia del suo regno” ha detto Martin. “Paddy merita un Emmy solo per questo episodio. Se non ne ottiene uno, ehi, non c'è giustizia” ha aggiunto.