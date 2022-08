Patrick Swayze avrebbe compiuto 70 anni oggi. LA FOTOSTORIA

1/13 ©Webphoto

Dopo tanti spot e qualche ruolo in produzioni minori, la prima grande opportunità di Patrick Swayze al cinema arriva grazie a Francis Ford Coppola. Nel 1983, il già regista de Il Padrino lo sceglie per il ruolo del coscienzioso Darrel "Darry" Curtis in I ragazzi della 56ª strada. Il titolo originale del film era The Outsiders, esattamente quello che era allora un giovanissimo Swayze a soli quattro anni dal suo esordio nel mondo del cinema

Patrick Swayze, le foto più belle dell'attore