I 6 migliori film su Giovanni Falcone e Paolo Borsellino

Il primo film sul magistrato ucciso a Capaci uscì l'anno dopo la sua morte, per la regia di Giuseppe Ferrara, col titolo Giovanni Falcone. Per il ruolo di Falcone venne scelto Michele Placido (in foto in una scena del film) mentre Giancarlo Giannini vestì i panni del collega. Nel cast figuravano anche Massimo Bonetti, Anna Bonaiuto e Gianni Musy

Giovanni Falcone, la storia del giudice ucciso dalla mafia a Capaci