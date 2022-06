Pleausure, il film sull'industria del porno al Biografilm Festival

1/9

Un'esplorazione cruda, vitale e innovativa dell'industria del cinema per adulti, Pleasure è il primo film della regista svedese Ninja Thyberg. Uno degli esordi più audaci del Sundance Film Festival 2021, con pornostar professioniste che interpretano versioni di se stesse, l'accattivante debutto di Thyberg è tanto sincero quanto audace. Il film sarà presentato in anteprima per L'Italia il 15 giugno al Biografilm Festival di Bologna. A partire dal 17 giugno, Pleasure sara disponibile su Mubi

Tinto Brass, i suoi migliori film. FOTO