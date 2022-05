Nell'edizione di quest'anno della kermesse bolognese, che si terrà dal 10 al 20 giugno, tante anteprime e proiezioni per titoli di Sky Arte e Sky Documentaries come “THE PRINCESS”, “NATURAL BORN DRIVER. L’INCREDIBILE STORIA DI IVAN CAPELLI” e “FUORIGIOCO. BEPPE SIGNORI. UNA STORIA DI VITA E DI SPORT” . Su Sky Cinema Drama la collezione VITE DA FILM, con più di 20 film biografici, anche in streaming su NOW e disponibile on demand Condividi

Sky Arte, Sky Cinema e per la prima volta anche Sky Documentaries sono Media Partner dell’edizione 2022 del Biografilm Festival – International Celebration of Lives che si terrà a Bologna dal 10 al 20 giugno. Per l’occasione i tre canali proporranno al festival proiezioni e anteprime e realizzeranno una programmazione dedicata. Ad aprire il festival sarà la proiezione di THE PRINCESS, il documentario esclusivo su Lady Diana che sarà presentato in anteprima italiana a Bologna il 10 giugno alle 21, e trasmesso ad agosto su Sky Documentaries e in streaming su NOW. La storia della principessa Diana viene ripercorsa attraverso filmati inediti per un racconto intimo e molto personale sulla sua vita e sulla sua morte.

Il 17 giugno alle 20.30 ci sarà l'anteprima di FUORIGIOCO. BEPPE SIGNORI. UNA STORIA DI VITA E DI SPORT che poi sarà trasmesso da Sky Documentaries il 19 giugno alle 21.15 e in streaming su NOW. Il film documentario sulla storia e la carriera dell'ex bomber Beppe Signori, che sarà presente al Biografilm. Un racconto profondo, con l'obiettivo di mostrare qualcosa in più dei suoi gol e della sua grandissima carriera. Un modo per mettere in luce uno dei periodi più difficili della sua vita, quello legato alla vicenda del calcioscommesse. Altro appuntamento per il 17 giugno. Alle 22 sarà proiettato IONOI – Director's cut, il documentario di Nico Vascellari già andato in onda su Sky Arte e disponibile in streaming su NOW, qui presentato in una inedita versione alla presenza dell'artista che racconterà il progetto. Realizzato durante il lockdown con 20 performance domestiche per 20 giorni consecutivi attraverso le 20 regioni italiane, il documentario racconta uno spaccato dell'Italia tramite il viaggio della band Ninos du Brasil

Il giorno dopo (sabato 18 giugno alle 19.30) sarà proiettato in anteprima NATURAL BORN DRIVER. L'INCREDIBILE STORIA DI IVAN CAPELLI, il documentario Sky Original che andrà in onda su Sky Documentaries in autunno. Un padre regista immortala con la macchina da presa episodi della vita sportiva del figlio sin dalla sua adolescenza, producendo ore e ore di girato. Forse sapeva che quel ragazzino dallo sguardo gentile e determinato sarebbe diventato una star della Formula 1? Per raccontare la carriera agonistica di Ivan Capelli, pilota partito da Milano, l'autore Gionata Zanetta rielabora l'inedito materiale di famiglia attraverso un'originale tecnica mista, fondendo illustrazioni animate ad acquerelli in movimento con immagini d'archivio ricontestualizzate e fotografie. Un biopic che trasuda una sana e pericolosa incoscienza anni '70 da ogni fotogramma e rivoluziona a suo modo il genere.

La programmazione generale dedicata al Biografilm sarà assicurata sabato 11 e domenica 12 giugno da Sky Cinema Drama che propone la collezione VITE DA FILM, una doppia maratona dedicata ai film biografici più significative per rivisitare, attraverso le vicende di personaggi preminenti, pagine fondamentali della Storia, della cronaca e della cultura. Tutti i titoli saranno disponibili anche in streaming su NOW e, dal 15 giugno, on demand su Sky. Sono oltre 20 i titoli in programmazione nella collezione VITE DA FILM di Sky Cinema Drama: tra questi i film su grandi artisti come IL CATTIVO POETA in cui Sergio Castellitto è Gabriele D'Annunzio; i biopic diretti da Mario Martone IL GIOVANE FAVOLOSO su Giacomo Leopardi, interpretato da Elio Germano, e QUI RIDO IO con Toni Servillo nei panni di Eduardo Scarpetta; il biopic targato Sky Original THE COLOUR ROOM, sulla rivoluzionaria artista della ceramica Clarice Cliff, interpretata da Phoebe Dynevor (Bridgerton); e RAY, il film vincitore di 2 Oscar® sulla vita di Ray Charles, interpretato da Jamie Foxx. Non mancano storie su menti geniali come quella sullo scienziato Stephen Hawking, interpretato da un Eddie Redmayne da Oscar®, in LA TEORIA DEL TUTTO, o quella sul genio che inventò il sistema elettrico a corrente alternata in TESLA, dove Ethan Hawke veste i panni dello scienziato. Tra i titoli che raccontano storie di sovrani e politici sono da non perdere: ELIZABETH, film premiato con Oscar® e Golden Globe, con Cate Blanchett e Geoffrey Rush; IL DISCORSO DEL RE, pellicola da 4 Oscar®, con Colin Firth nei panni di re Giorgio VI e dove troviamo ancora Geoffrey Rush; IL DIVO in cui Toni Servillo interpreta Giulio Andreotti, diretto da Paolo Sorrentino che ha ottenuto il Premio della Giuria a Cannes; DE GAULLE con Lambert Wilson nei panni del generale francese; e il film premio Oscar® per il trucco VICE – L'UOMO NELL'OMBRA, ritratto del controverso vicepresidente americano Dick Cheney, interpretato da un superbo Christian Bale. Infine le memorabili storie di campioni dello sport: il documentario di Alex Infascelli MI CHIAMO FRANCESCO TOTTI; il documentario sull'indimenticato campione brasiliano di Formula Uno SENNA, Premio del pubblico al Sundance; l'appassionante film che racconta la rivalità fra due leggende del tennis, interpretate da Shia LaBeouf e Sverrir Gudnason, BORG McENROE; e il biopic sulla pattinatrice Tonya Harding, interpretata da Margot Robbie in TONYA con Allison Janney premiata con Oscar® e Golden Globe.