The Wife - Vivere nell'ombra, il cast del film con Glenn Close

The Wife - Vivere nell'ombra è un film del 2017 diretto da Björn Runge. La sceneggiatrice Jane Anderson ha adattato il romanzo del 2003 The Wife di Meg Wolitzer. La pellicola racconta la storia di Joan Castleman, moglie del grande scrittore Joe Castleman. Mentre si prepara ad accompagnare il marito a Stoccolma per ritirare il premio Nobel per la letteratura, la donna ripensa agli anni trascorsi insieme al marito e al segreto del suo successo: è Joan, infatti, la vera autrice dei suoi libri. Vediamo il cast del film