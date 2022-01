The King's Man - Le origini, diretto da Matthew Vaughn, è il prequel del film “Kingsman - Secret Service”. Ecco la sinossi: “Mentre i peggiori tiranni e criminali si riuniscono per scatenare la Grande guerra, e far così morire milioni di persone, un uomo dovrà lottare contro il tempo per fermarli”. Vediamo personaggi e attori del cast