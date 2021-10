Film stasera in TV da non perdere venerdì 29 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 29 ottobre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Molly’s Game, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Jessica Chastain, Kevin Costner e Idris Elba in un biopic su una sciatrice olimpica che, dopo un grave infortunio, cambia carriera e si dedica al poker clandestino.

Figli del sole, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Film iraniano sullo sfruttamento minorile a livello lavorativo. Alcuni ragazzini devono scavare un tunnel per trovare un tesoro.

Woman in gold, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Helen Mirren e Ryan Reynolds in un biopic. Una donna ebrea torna a Vienna per reclamare un dipinto rubato alla sua famiglia dai nazisti.

Film commedia da vedere stasera in tv



Rifkin’s Festival, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Gina Gershon e Louis Garrel in una commedia di Woody Allen che parla di un ex insegnante di cinema che segue le vicende della moglie durante un festival.

Benvenuti al Nord, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Sequel di “Benvenuti al Sud” con Claudio Bisio e Alessandro Siani. Stavolta l’avventura si svolge nel Nord Italia.

Sharm El Sheik – Un’estate indimenticabile, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Enrico Brignano e Maurizio Casagrande rivali in una spassosa commedia corale.

Film romantico da vedere stasera in tv



Gli anni dei ricordi, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Winona Ryder e Anne Bancroft in una emozionante pellicola in cui una studentessa ascolta le storie di alcune donne per la sua tesi.

Film di azione da vedere stasera in tv



The Bourne Legacy, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Ennesimo capitolo della saga sull’agente Jason Bourne e sullo spionaggio, questa volta con protagonista Jeremy Renner.

The Great Wall, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Matt Damon in un kolossal ambientato in Cina. Due mercenari europei vengono coinvolti in una guerriglia all’ombra della Grande Muraglia.

Transporter 3, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Jason Statham nel terzo capitolo di questa action saga. Stavolta Frank Martin deve trasportare due sacchi e una giovane ragazza ucraina.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



Predestination, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Ethan Hawke in una pellicola fanta-thriller nella quale si viaggia nel tempo per impedire un attacco terroristico.

Film di guerra da vedere stasera in tv



1917, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Capolavoro bellico di Sam Mendes con Benedict Cumberbatch e un grande cast. Due soldati inglesi devono trasportare un messaggio attraverso le linee nemiche.

Film horror da vedere stasera in tv



Saw: Legacy, ore 21:15 su Sky Cinema Halloween



Ottavo capitolo della saga. Cinque sconosciuti si ritrovano intrappolati in un gioco che pare avere gli stessi metodi di quelli del defunto Enigmista.

Film di animazione da vedere stasera in tv



Smallfoot: il mio amico delle nevi, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Una comunità di yeti fa la scoperta degli esseri umani, specie che credevano in estinzione.

Film thriller da vedere stasera in tv



Mine, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Armie Hammer in un film italiano in cui un militare si ritrova in un campo minato tra la vita e la morte.

I programmi in chiaro



Tale e quale show, ore 21:15 su Rai 1



Continua lo show condotto da Carlo Conti nel quale alcune celebrità cambiano identità per sviluppare alcune performance.

The Good Doctor, ore 21:20 su Rai 2



Serie tv con protagonista Freddie Highmore che interpreta un giovane dottore con disturbi dello spettro autistico e sindrome del Savant.

DIA 1991: parlare poco, apparire mai, ore 21:20 su Rai 3



La storia mai conosciuta degli investigatori che hanno combattuto la Mafia nell’FBI italiana.

Quarto Grado, ore 21:20 su Rete 4



Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono un programma su grandi gialli e casi irrisolti del territorio italiano.

Grande Fratello Vip, ore 21:20 su Canale 5



Alfonso Signorini conduce questa edizione del Grande Fratello Vip, ormai arrivata ai suoi momenti chiave.

Le Iene Show, ore 21:18 su Italia 1



Altro appuntamento di prima serata con i servizi di satira, cronaca e attualità della redazione de Le Iene.

Propaganda live, ore 21:15 su La 7



Diego Bianchi conduce uno dei programmi più amati degli ultimi anni, che analizza dinamiche sociali e politiche con satira e ironia.

Gomorra – La Serie, ore 21:30 su TV8



Salvatore Esposito e Marco D’Amore in una delle serie tv italiane più famose degli ultimi anni.

Fratelli di Crozza, ore 21:25 su Nove

Show con il popolare comico e imitatore Maurizio Crozza che analizza l’attualità tra mille risate.