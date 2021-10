Film stasera in TV da non perdere mercoledì 20 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 20 ottobre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Morrison, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Federico Zampaglione dirige l’adattamento cinematografico di un suo stesso romanzo. L’incontro tra un giovane cantante e una vecchia rockstar cambierà la vita di entrambi.

I bambini di Cold Rock, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Jessica Biel interpreta una donna che indaga sulla scomparsa di suo figlio e di altri bambini.

Revolutionary Road, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Leonardo DiCaprio e Kate Winslet nel ritratto di una coppia infelice, per la regia di Sam Mendes.

Due, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Un evento imprevisto rivela la storia tra due donne che fanno parte dello stesso pianerottolo.

Film commedia da vedere stasera in tv



Quasi amici, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Film francese ormai famosissimo con Omar Sy. Un disabile e un ex carcerato stringono una strana ma solida amicizia.

Stage Beauty, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Billy Crudrup e Claire Danes in una commedia ambientata nella Londra del ‘600.

Ostaggi, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Commedia tragicomica con Francesco Pannofino e Alessandro Haber. Un imprenditore in crisi mette a segno una rapina e si rifugia in una panetteria, prendendo in ostaggio le persone presenti.

La prima cosa bella, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Micaela Ramazzotti e Stefania Sandrelli in un film pluripremiato. Il rapporto tra due fratelli e una madre nel corso degli anni.

Film di azione da vedere stasera in tv



Pompei, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



Kit Harington in un action storico. Durante l’eruzione, un gladiatore deve salvare la sua amata da un senatore romano.

Mission: Impossible III, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Tom Cruise nel terzo capitolo della saga, con Philip Seymour Hoffman nella parte del villain.

I tre moschettieri, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Luke Evans e un cast stellare per l’ennesima rivisitazione cinematografica di questo avventuroso classico.

L’ultimo dei Templari, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Nicolas Cage e Ron Perlman in un’avventura fantasy. Un cavaliere deve scortare una ragazza accusata di stregoneria fino a un monastero.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



The Giver – Il mondo di Jonas, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Jeff Bridges e Meryl Streep in un film visionario ambientato in un futuro in cui un ragazzo diventa custode delle Memorie dell’Umanità.

Film thriller da vedere stasera in tv



Changeling, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Clint Eastwood dirige Angelina Jolie. Una madre cerca di scoprire la verità sul figlio, rapito e mai più trovato.

Seven, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Brad Pitt e Morgan Freeman in uno straordinario thriller di David Fincher. Due detective devono catturare un assassino che agisce seguendo i peccati capitali.

I programmi in chiaro



Appena un minuto, ore 21:25 su Rai 1



Max Giusti in una commedia. Un uomo entra in possesso di uno smartphone che può farlo tornare indietro di 60 secondi.

Il cacciatore 3, ore 21:20 su Rai 2



Francesco Montanari nella terza stagione su un coraggioso procuratore anti-mafia.

Chi l’ha visto?, ore 21:20 su Rai 3



Federica Sciarelli conduce il programma che si occupa di ritrovare persone scomparse e di analizzare alcune sparizioni.

Zona Bianca, ore 21:20 su Rete 4



Giuseppe Brindisi conduce un rotocalco d’informazione che si concentra principalmente sulla politica italiana.

Luce dei tuoi occhi, ore 21:20 su Canale 5



Fiction a tinte thriller con Anna Valle e Giuseppe Zeno come protagonisti.

Honolulu, ore 21:20 su Italia 1



Fatima Trotta e Francesco Mandelli a conduzione di un nuovo programma comico.

Non è l’Arena, ore 21:15 su La7



Massimo Giletti conduce un contenitore di attualità, politica e temi sociali da approfondire.

X Factor 2021, ore 21:15 su TV8



Nuova edizione del talent show musicale più famoso al mondo, con Ludovico Tersigni in conduzione.

Accordi e disaccordi live, ore 21:15 su Nove

Andrea Scanzi e Luca Sommi conducono un talk show che parla di politica, attualità e non solo.