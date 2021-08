Federico Zampaglione e Giglia Marra si sono sposati

L’annuncio è arrivato direttamente dal profilo Instagram dei Tiromancino: Federico Zampaglione e Giglia Marra sono convolati a nozze. Il cantante e l’attrice hanno coronato il loro sogno d’amore circondandosi degli affetti più cari in una giornata che resterà sicuramente impressa nei loro cuori.

Il post ha immediatamente ottenuto grande attenzione mediatica ricevendo migliaia di like e numerosi commenti, tra questi anche quelli di alcuni colleghi, tra i quali Ermal Meta, Alessandra Amoroso, Noemi ed Elisa.

approfondimento

La città scelta dalla coppia per celebrare le nozze è stata Mottola, in provincia di Taranto, come rivelato da Giglia Marra, classe 1982, nel tag del post con cui ha rilanciato le foto della sua dolce metà.