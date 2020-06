Tiromancino, le frasi più belle delle loro canzoni

Compie 52 anni Federico Zampaglione (le canzoni più belle dei Tiromancino), fondatore e anima dei Tiromancino. Cantautore e regista con tre film all'attivo, ha iniziato la sua carriera nel 1989 ma il grande successo di critica e pubblico arriva nel 2000 grazie all'album "La descrizione di un attimo". Grazie alla title track e al brano "Due destini", colonna sonora del film "Le fate ignoranti" di Ferzan Özpetek, il gruppo raggiunge la popolarità. Federico Zampaglione si conferma tra i cantautori più ispirati della sua generazione con le successive hit "Per me è importante", "Imparare dal vento" e "Amore Impossibile". Vincitore del primo premio Cinecittà e Cinefestival di Ravello per la sceneggiatura e la regia del video di "Un tempo piccolo", ha debuttato dietro la macchina da presa nel 2006 con "Nero bifamiliare". In carriera ha collaborato e scritto canzoni per Franco Califano, Fabri Fibra, Almamegretta, Chiara Galiazzo, Eros Ramazzotti, Tormento, Noemi e Alessandra Amoroso. Nel 2017 debutta anche come scrittore con il libro "Dove tutto è a metà", scritto insieme a Giacomo Gensini. Per conoscere meglio Federico Zampaglione e la sua carriera come leader dei Tiromancino, ecco alcuni delle frasi più belle delle canzoni del gruppo:

IMPARARE DAL VENTO (2004)

Vorrei imparare dal vento a respirare,

dalla pioggia a cadere

e dalla corrente a portare le cose

dove non vogliono andare.

PER ME È IMPORTANTE (2002)

Le incomprensioni sono così strane

sarebbe meglio evitarle sempre

per non rischiare di aver ragione

che la ragione non sempre serve...

...Il mio pensiero ti verrà a cercare

tutte le volte che ti sentirò distante...

tutte le volte che ti vorrei chiamare

e dirti ancora che sei solo tu

la cosa che per me è importante!

AMORE IMPOSSIBILE (2004)

Perché l'amore, è amore impossibile

quando non riesci a inseguire l'irraggiungibile.

Senso di libertà, oltre le stelle e il cielo

che è nascosta sul fondo dell'anima.

DUE DESTINI (2001)

Ti ricordi i giorni chiari dell’estate

quando parlavamo fra le passeggiate

stammi più vicino ora che ho paura

perché in questa fretta tutto si consuma.

LIBERI (2014)

Ora che siamo liberi così

di sceglierci ogni volta

invece che lasciare troppe cose già decise

a scegliere per noi

che siamo liberi da qui di lasciarci andare e poi riprenderci

perché l’amore non finirà se è anche libertà.

LA DESCRIZIONE DI UN ATTIMO (2001)

E poi cos'è successo

Aspettami oppure dimenticami

Ci rivediamo presto

Fra almeno altri cinque anni

Ah, e come sempre sei la descrizione di un attimo per me

Ahi ahi ahi, come sempre sei un'emozione fortissima, eh

Ahi, come sempre sei bellissima, perché

Ahi ahi ahi, come sempre sei la descrizione di un attimo.

NOI CASOMAI (2018)

Sei tutto quello che non mi aspettavo

Sei quella che aspettavo io da tempo

Riempi la distanza da chi non sarò mai

Tra le disfatte e tutti i miei vorrei

E spero solo che non finirà

Sei la destinazione che mi corre incontro.

VENTO DEL SUD (2019)

Vento del sud

Accarezzaci col tuo respiro profondo

Portaci via verso il mare

Ad aspettare il tramonto.