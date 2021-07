Tiromancino, Federico Zampaglione sposa Giglia Marra

Il leader dei Tiromancino, torna a sorridere: annunciate ai fan sui social, le nozze imminenti con l’attrice Giglia Marra, alla quale il cantante è legato da quasi quattro anni, dopo la fine della storica unione con Claudia Gerini e la nascita della figlia Linda. Per i due sarà un matrimonio di gioia che tenterà di scacciare via la malinconia del distanziamento sociale

“Prima che lo sappiate in altri modi... ve lo diciamo noi: ad agosto Giglia e io ci sposiamo”. È con queste parole che, solo alcune ore fa, il leader dei Tiromancino, Federico Zampaglione , ha annunciato ai fan, sui social, le nozze imminenti con Giglia Marra . Archiviata quindi la storica unione con l’attrice Claudia Gerini, con la quale il cantante ha convissuto per più di undici anni e dalla quale ha avuto una figlia, Linda. Federico e Giglia avevano confidato l’intenzione di fare il grande passo solo alcune settimane fa, in attesa che la pandemia lasciasse qualche libertà in più sul poter organizzare l’evento in sicurezza.

Federico Zampaglione e Giglia Marra si sposano

Stessa foto, didascalie complementari: Federico Zampaglione e Giglia Marra hanno annunciato che nel prossimo mese di agosto, convoleranno a nozze, forti di quel sentimento che li lega da quando, ormai quattro anni fa, si sono incontrati per la prima volta e che ancora oggi ritroviamo nei loro sguardi. Nessuna indiscrezione circa giorno e orario del grande evento, solo tanta voglia di mettere tutto nero su bianco e festeggiare con gli amici dopo il lungo distanziamento a causa della pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Festeggiamenti che ovviamente saranno celebrati nel pieno rispetto delle normative sanitarie vigenti in materia di lotta al Coronavirus. Location scelta per il matrimonio, sarà con ogni probabilità la bellezza delle terre pugliesi, là dove Giglia Marra è nata e dove ama tornare durante i momenti di stop tra un set e l’altro.

La storia d’amore di Federico Zampaglione e Giglia Marra

Quella tra l’attrice Giglia Marra e il leader dei Tiromancino, è una storia d’amore nata un po’ per caso, di quei colpi di fulmine che ti incrociano sul serio e non ti lasciano più. Una storia, quella tra i due artisti, che è nata circa quattro anni fa: “Ci siamo incontrati qui a Roma, in un locale” ha raccontato Giglia, “Io ero con la mia amica Anna, che è una sua fan scatenata. Appena l’ha visto, mi ha trascinato di forza davanti a lui e obbligato a scattarle una foto in posa col suo idolo. Anna è uno schianto, io ero imbarazzatissima: eppure Federico ha scelto me, forse per la timidezza”. Mentre in merito al rapporto con la storica compagna del cantante – Claudia Gerini – e la figlia Linda, ha commentato: “È una ragazzina speciale, piena di talenti. Con Claudia all’inizio c’era un po’ di imbarazzo, poi abbiamo rotto il ghiaccio. Facevamo un sacco di cose tutti insieme prima di questo virus”.

Giglia Marra, chi è l’attrice italiana futura moglie di Federico Zampaglione

Giglia Marra, 39 anni, è una giovane attrice italiana che i più avranno già incontrato come protagonista in importanti serie televisive di successo: da “Squadra Antimafia” a “RIS”, passando per “Distretto di polizia”. Nata a Taranto, da anni vive e lavora a Roma, dopo aver conseguito la maturità artistica e la laurea in Scienze Umanistiche ad indirizzo cinematografico. Una passione, quella per il cinema, che si porta dentro da sempre, e che ora è riuscita a trasformare in professione. Prima dell’esordio sul set, Giglia Marra ha studiato recitazione e mosso i primi passi tra tv e teatro, grazie al corso di Acting Training tenuto da Beatrice Bracco. Giglia Marra è anche protagonista del videoclip del brano “Noi casomai” dei Tiromancino, presentato nelle Giornate degli Autori della 75esima edizione del Festival di Venezia del 2018. Lei stessa si è detta molto legata a questa canzone, che Federico Zampaglione le ha dedicato.