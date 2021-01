Tiromancino, il testo di Cerotti: nuova canzone scritta con Gazzelle

Si chiama “ Cerotti ” il nuovo singolo firmato da Federico Zampaglione e che vede la collaborazione inedita di Gazzelle , tra gli artisti più apprezzati degli ultimi anni e ai primi posti in classifica con “ Destri ”. Il brano rappresenta il ritorno dei Tiromancino ( le canzoni più famose ) ed è descritto dal frontman come “una canzone stropicciata e senza filtri... sa di notti insonni e cuori graffiati. Proprio come " Morrison", il mio prossimo film". Cerotti, prodotto da Zampaglione e Jason Rooney, farà infatti parte della colonna sonora di Morrison, il film scritto e diretto da Zampaglione che sarà distribuito da Vision Distribution. “Cerotti” arriva dopo “ Finché ti va ” pubblicato a fine settembre e rimasto stabile per 17 settimane tra i brani più programmati dalle radio italiane.

approfondimento

Il video ufficiale di “Cerotti” vede tra i protagonisti Lorenzo Zurzolo, Carlotta Antonelli, Giovanni Calcagno, Giglia Marra e Adamo Dionisi, interpreti del film “Morrison”. Presente anche a sorpresa Alessandra Amoroso (il nuovo singolo con Emma Marrone). L’artista aveva collaborato con Federico Zampaglione nella nuova versione di ‘Due destini’ e per un brano scritto dal cantautore per l’artista salentina. Dalle immagini si fa sempre più strada l’ipotesi che Alessandra Amoroso sia nel cast del film. ‘Morrison’ è una pellicola tratta dal libro scritto insieme a Giacomo Gensini nel 2017 ‘Dove tutto è a metà’ (edito da Mondadori) che Zampaglione ha annunciato con queste parole: “È una storia di vita, amicizia, sentimenti e sogni che ha come sfondo il mondo della musica. Racconterò il confronto tra due musicisti... Lodo giovane e pieno di grandi sogni da dividere con la sua band e Libero, una ex popstar in cerca del grande rilancio. È stata una bellissima avventura con un team di produzione eccezionale”.