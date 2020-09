Gazzelle, il testo del nuovo singolo "Destri"

approfondimento

Le canzoni più famose di Gazzelle

“Destri” anticipa il terzo album di Gazzelle ed è stato presentato sui social con un lungo post dove la voce di “Polynesia” e “NMRPM” spiega che la vita porta un po’ dove vuole lei e che l’unica cosa che sa fare è tirare le somme “quando le cose scivolano via dal mio controllo, quando il peggio è già passato anche se pensavi fosse il meglio, e che non passasse mai”. Poche ore dopo l’uscita ufficiale di “Destri”, ha pubblicato un altro post e un messaggio per chi lo segue: “Spero solo che questo ennesimo pezzo di me possa trovare qualche pezzo di voi e che si facciano compagnia un po’, insieme”.