Gazzelle, il nuovo singolo è "Destri"

Il cantautore ha annunciato la data di uscita del suo nuovo singolo, brano che anticipa l’arrivo del terzo album

Dopo una campagna pubblicitaria a Milano e Roma con affissioni e maxi proiezioni, Gazzelle ha annunciato l’uscita del nuovo singolo “Destri”. La canzone sarà disponibile dal 25 settembre e anticipa l’uscita del terzo album del cantautore. L’artista ha presentato così il suo nuovo brano: “Parole libere, vita che ti porta un po’ dove vuole lei, come quando ti casca il tappo del dentifricio nel buco del lavandino. Alla fine, l’unica cosa che so fare è tirare le somme quando le cose scivolano via dal mio controllo, quando il peggio è già passato anche se pensavi fosse il meglio, e che non passasse mai. E poi strillare forte, più forte che posso. Sperando che basti, e che non basti mai abbastanza”. Come detto nei giorni precedenti era partita una campagna pubblicitaria con affissioni con la scritta “Non è colpa mia” avvistati a Milano e due maxi proiezioni a Roma. Sui social Gazzelle aveva pubblicato una settimana fa la cover del singolo e nelle ultime ore ha confermato la data di uscita. Al momento “Destri” è disponibile in pre-save.

Il singolo “Ora che ti guardo bene” e la collaborazione con gli Zero Assoluto approfondimento Chi è Gazzelle, il cantante che ha esordito da hype Il nuovo singolo arriva dopo l’uscita di “Ora che ti guardo bene”, pubblicata nello scorso aprile e scritta dallo stesso Gazzelle. Il ricavato è stato devoluto all’Ospedale Spallanzani di Roma, in modo da collaborare e aiutare il più possibile durante l’emergenza sanitaria. Si tratta di una piccola poesia nata spontaneamente in maniera semplice. Quest’estate invece Gazzelle ha collaborato con gli Zero Assoluto in “Fuori Noi”, brano del duo pubblicato dopo anni di silenzio. A tal proposito Matteo e Thomas (i componenti degli Zero Assoluto) hanno raccontato com’è nata l’idea di lavorare con Gazzelle: “Il dialogo è immediato e l’approccio alla scrittura che ha Flavio (Gazzelle), fatta ovviamente di un suo stile, è il medesimo come lo è l’affinità e il desiderio di raccontare piccoli o grandi stati d’animo”.