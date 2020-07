Zero Assoluto, in arrivo "Fuori noi" con Gazzelle

La carriera degli Zero Assoluto

L’ultimo album degli Zero Assoluto è “Di me e di te” uscito nel 2016 e arrivato dopo la partecipazione alla 66esima edizione del Festival di Sanremo con il singolo omonimo. Dal progetto sono stati estratti i singoli “Una canzone e basta”, “Eterni” e “Il ricordo che lascio”. Il più grande successo del duo è invece “Semplicemente”, canzone del 2005 rimasta per 30 settimane consecutiva nella classifica dei singoli più venduti. In tutto sono sei gli album pubblicati dagli Zero Assoluto, in una carriera iniziata nel 1995 con la canzone “In due per uno zero”, inserito nella compilation “Nati per rappare vol. 2”. Il singolo d’esordio “Ultimo capodanno” invece è arrivato quattro anni dopo e vede la collaborazione del rapper Chef Ragoo. Al video del brano hanno partecipato i giocatori della Roma dell’epoca, tra cui anche Francesco Totti. “Fuori noi”, il nuovo singolo degli Zero Assoluto, potrebbe essere il primo tassello di un nuovo album o di un greatest hits, annunciato a fine 2017 e mai pubblicato. Non ci sono però comunicazioni ufficiali sui prossimi progetti discografici di Thomas e Matteo.