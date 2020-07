Heroes, il 6 settembre concerto all'Arena di Verona: tutti gli artisti

Un cast unico per un evento rivoluzionario. Il 6 settembre andrà in scena “Heroes”, il primo concerto nato per lo streaming. Da Fedez a Marracash passando per Salmo e Ghali, ecco tutti gli artisti che parteciperanno

Il 6 settembre a partire dalle ore 19 andrà in scena “ Heroes ”, il primo concerto nato e pensato per lo streaming. L’evento si terrà all’Arena di Verona e vedrà alternarsi sul palco ben 34 artisti per 5 ore di grande musica live. Tutto il ricavato sarà devoluto al Fondo “ COVID-19 Sosteniamo la musica ” di Music Innovation Hub, rivolto alle categorie del settore musicale più colpite dagli effetti della pandemia, sostenuto da Spotify e promosso da FIMI, in partnership con AFI, Assomusica, NUOVOIMAIE e PMI. In particolare, la raccolta filantropica generata dal progetto e certificata, prevede il versamento di una quota del 15% in favore dei lavoratori dello spettacolo precari dell’Arena di Verona.

Tutti gli artisti di “Heroes”

Un evento unico nel suo genere, rivoluzionario per l’Italia. “Heroes” sarà infatti il primo live streaming a pagamento con il meglio della scena musicale italiana. Le prevendite per la manifestazione sono già aperte e lo streaming sarà disponibile via web su Futurissima.net e tramite app mobile su A-Live. La piattaforma, realizzata in collaborazione con W Y T H, consentirà una fruizione spettacolare ed interattiva nei tre stage virtuali e nella community area offrendo al pubblico delle vere esperienze di socializzazione virtuale. Tra le attività offerte la possibilità di interagire con lo stage principale diventando protagonisti dello show, un’area con video e suono immersivo e spazializzato, sviluppato con Intorno Labs, un’area backstage per scoprire il dietro le quinte dell’evento ed interloquire con i protagonisti di Heroes. Il servizio di streaming sarà fornito da MainStreaming, leader italiano del settore.

Questi tutti gli artisti che parteciperanno ad “Heroes”:

Achille Lauro

Afterhours

Aiello

Anna

Brunori Sas

Coez

Coma Cose

Diodato

Elodie

Eugenio In Via Di Gioia

Fedez

Frah Quintale

Francesca Michielin

Franco126

Gaia

Gazzelle

Gemitaiz&Madman

Ghali

Levante

Madame

Mahmood

Margherita Vicario

Marlene Kuntz

Marracash

Nitro

Pinguini Tattici Nucleari

Priestess

Random

Salmo

Shiva

Subsonica

Tommaso Paradiso

Willie Peyote

Il prezzo dei biglietti è di € 10,90, comprende € 9,90 di biglietto + 1 € di commissione. Il prezzo di un biglietto è di € 4,95, ma se ne possono acquistare minimo due. Dal 14 al 31 luglio sarà attiva la prima fase della promozione “Iniziamo il futuro insieme” che consentirà di ottenere due biglietti al prezzo speciale di € 9,90 (+1 euro di commissioni). Dal 1 agosto entrerà in vigore il prezzo pieno a 9,90 euro sul singolo biglietto, ma si manterrà comunque un’attività promozionale che permetterà l’acquisto di tre biglietti al prezzo di € 19,80 (+3 euro di prevendita).

Da Marracash a Salmo, il ritorno di Fedez e i talenti emergenti

“Heroes” darà l’opportunità di ascoltare dal vivo Ghali e Marracash, dominatori incontrastati delle classifiche di vendita degli ultimi sei mesi, così come Salmo reduce dallo strepitoso successo dell’album “Playlist” e che ora si prepara a “Blocco 181”, la nuova serie Sky Original in veste di produttore creativo, supervisore e produttore musicale. Nel cast dell’evento che si terrà all’Arena di Verona anche Diodato, vincitore del Festival di Sanremo, del David di Donatello e ai Nastri d’Argento. Ritorno sul palco per Fedez che per l’estate ha lanciato il singolo “Bimbi per strada”, così come Tommaso Paradiso che ha posticipato l’uscita del suo primo album da solista e il tour nei palasport. Folta anche la rappresentanza dei talenti emergenti come Random, Shiva, Margherita Vicario, Anna e Aiello.