Tiromancino, ecco i Cerotti della coppia Zampaglione-Gazzelle

L'inedito sarà disponibile in radio e negli store digitali da venerdì 8 gennaio e come dici l'artista sa di notti insonni e cuori graffati come il suo prossimo film, Morrison

Cerotti è un brano scritto a quattro mani da Federico Zampaglione e Gazzelle, collaborazione inedita che testimonia il rapporto ormai più che consolidato tra il cantautore romano e la nuova generazione di cantautori italiani, quell’indie di cui Zampaglione è considerato a ragion veduta uno dei padri fondatori: “Cerotti - racconta Zampaglione – è una canzone stropicciata e senza filtri... sa di notti insonni e cuori graffiati. Proprio come " Morrison", il mio prossimo film". Cerotti, prodotto da Zampaglione e Jason Rooney, farà parte della colonna sonora di Morrison, il film scritto e diretto da Zampaglione che sarà distribuito da Vision Distribution.



Il film è tratto dal libro scritto insieme a Giacomo Gensini nel 2017 Dove tutto è a metà (edito da Mondadori) che Zampaglione ha annunciato con queste parole: “È una storia di vita, amicizia, sentimenti e sogni che ha come sfondo il mondo della musica. Racconterò il confronto tra due musicisti... Lodo giovane e pieno di grandi sogni da dividere con la sua band e Libero, una ex popstar in cerca del grande rilancio. È stata una bellissima avventura con un team di produzione eccezionale”.



Cerotti arriva dopo il successo dell’ultimo singolo Finché ti va, brano che pubblico, critica e addetti ai lavori hanno accolto con favore fin dall’inizio, confermando come la vena artistica di Federico Zampaglione sia rimasta solida e florida in tutti questi anni. Finché ti va (https://youtu.be/adJdH0khLHs) infatti è rimasto stabile per 17 settimane tra i brani più programmati dalle radio italiane, risultato che conferma il tocco magico di Zampaglione nel confezionare hit capaci di conquistare subito il gusto delle radio e non solo.

Entrambi i brani sono arrivati dopo la pubblicazione, nell’estate 2019, del fortunato singolo “Vento del Sud” (primo inedito dopo la raccolta certificata ORO “FINO A QUI”), brano che ha riportato Zampaglione e i suoi Tiromancino alla Virgin Records, etichetta con cui il cantautore romano ha firmato grandi album come “La descrizione di un attimo” (che nel 2020 ha festeggiato 20 anni dalla sua pubblicazione), “In continuo movimento” e “Illusioni parallele”, che contenevano brani ormai diventati dei classici della canzone italiana come: “Due Destini”, “La descrizione di un attimo”, “Per me è importante”, “Amore impossibile” e tanti altri.



Musicista, polistrumentista, autore, scrittore e regista, Federico Zampaglione si conferma essere ancora una volta uno dei più significativi e poliedrici artisti italiani, capace di spaziare tra musica, cinema e scrittura ottenendo ottimi riscontri sia da parte del pubblico che della critica. Zampaglione è un artista a 360°, un vulcano idee e intuizioni, che siano legate alla musica, alla scrittura o al cinema, come ha dimostrato anche durante il lockdown con l’uscita dei due cortometraggi horror “BIANCA” e “BIANCA FASE 2” acclamati dal pubblico e dalla critica di genere.