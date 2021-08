L'attore che ha interpretato Jon Snow ricorda il suo momento preferito. Si è verificato durante le riprese della seconda stagione, quelle in cui ha conosciuto la futura moglie Rose Leslie. Ma non ha niente a che fare con l'amore o con la trama della serie. Tutto è avvenuto durante una pausa pipì Condividi:

Le ronde sulla barriera, le battaglie con gli Estranei, le cavalcate a dorso di drago. Game of Thrones ha definitivamente lanciato la carriera di Kit Harington e gli ha fatto incontrare sua moglie, Rose Leslie, eppure niente di tutto questo è in cima alla lista dei suoi momenti preferiti sul set della fortunatissima serie tv HBO. No, il ricordo più bello di Jon Snow è legato a una pausa pipì in Islanda durante le riprese della seconda stagione.

Lo spettacolo del ghiacciaio islandese leggi anche Game of Thrones, Emilia Clarke non ha dubbi: quale scena cambierebbe “Ricordo che stavamo girando su questo incredibile ghiacciaio e mi sono allontanato per fare la pipì in… qualche posto sperduto e selvaggio in Islanda – ha raccontato l’attore al canale streaming Sirius XM – ho alzato lo sguardo verso il ghiacciaio e ho pensato: ‘Dio mio, ho avuto il miglior lavoro del mondo’. E questa esperienza è rimasta con me perché, quando mi sento scontroso, una cosa che, credetemi, mi riesce benissimo, ci ripenso e mi dico: ‘Ora fai un lavoro decisamente speciale’”.

GUARDA L'INTERVISTA INTEGRALE A KIT HARINGTON