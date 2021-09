Famiglia all’improvviso, il cast del film con Omar Sy. FOTO

2/10 @Vendôme Production

Il protagonista è Samuel, un uomo single che vive nel sud della Francia. Le sue giornate cambiano in maniera radicale quando appare alla sua porta una delle sue ex. Ha con sé una bambina e gli svela essere sua figlia. La donna svanisce nel nulla, non sentendosi pronta, come lui, a diventare genitore. Il primo istinto è quello di volare a Londra e tentare di rintracciarla, così da restituirle Gloria, sua figlia. Una missione fallita. Ha così inizio un nuovo percorso per lui, scoprendo le gioie e i dolori dell’essere padre.

