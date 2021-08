Film stasera in TV da non perdere giovedì 19 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 19 agosto, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in tv



Uno di famiglia, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Pietro Sermonti interpreta un professore che salva la vita a uno studente che appartiene a una famiglia di malavitosi.

Un divano a Tunisi, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Una psicanalista parigina apre uno studio a Tunisi affrontando mille pregiudizi.

Miss Marzo, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Teen comedy in un cui un ragazzo si risveglia dal coma e scopre che la sua ex è diventata una coniglietta di Playboy.

Gli occhi dell’amore, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Giulio Base e Anna Falchi in una commedia. Una donna deve fingersi uomo per sedurre il marito e vincere la causa di separazione.

Film drammatico da vedere stasera in tv



A cena da amici, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Dennis Quaid e Andie McDowell in un film sull’autenticità del rapporto di coppia.

Houdini – L’ultimo mago, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Guy Pearce e Catherine Zeta-Jones nella storia del mago Harry Houdini e di una medium a cui chiede aiuto.

Contagious, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Arnold Schwarzenegger in un film post-apocalittico in cui un’epidemia rende le persone degli zombie.

Beginners, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Ewan McGregor, Christopher Plummer e Melanie Laurent in un drama. Un uomo, poco prima di morire, dichiara la sua omosessualità.

Film di azione da vedere stasera in tv



Fast & Furious 6, ore 21:15 su Sky Cinema Fast & Furious



Sesto capitolo della nota saga di azione automobilistica con Vin Diesel e Michelle Rodriguez.

Hitman – L’assassino, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Film tratto dalla nota saga di videogiochi, con Timothy Olyphant nei panni di un assassino che si ritroverà a dover salvare una ragazza.

L’incredibile Hulk, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Edward Norton interpreta Bruce Banner nel secondo adattamento del personaggio dei fumetti Marvel.

Spy Game, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Robert Redford e Brad Pitt in un film di spionaggio. Un agente della CIA esperto e navigato ha 24 ore per salvare un collega più giovane, arrestato in Cina.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



The Giver – Il mondo di Jonas, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Jeff Bridges e Meryl Streep in un film visionario ambientato in un futuro in cui un ragazzo diventa custode delle Memorie dell’Umanità.

Film horror da vedere stasera in tv



Blair Witch, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Sequel del noto film “The Blair Witch Project”, ambientato 17 anni dopo il primo capitolo.

Film thriller da vedere stasera in tv



Insomnia, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Al Pacino e Robin Williams in un film di Christopher Nolan. Un detective deve indagare su un omicidio in Alaska ma sarà ricattato dal colpevole.

I programmi in chiaro



Doc – Nelle tue mani, ore 21:25 su Rai 1



Serie tv con Luca Argentero medico che, dopo aver perso la memoria e cambiato carattere, deve tornare a svolgere il suo mestiere.

Delitti in Paradiso, ore 21:20 su Rai 2



Serie tv molto fortunata creata da Robert Thorogood ambientata su un’isola.

Doppio sospetto, ore 21:20 su Rai 3



L’amicizia indissolubile tra due ragazze viene messa alla prova da un tragico evento.

Il bisbetico domato, ore 21:20 su Rete 4



Commedia con Adriano Celentano e Ornella Muti. Una bella e ricca ragazza milanese si innamora di un agricoltore misogino e dal brusco carattere.

Viaggio nella grande bellezza, ore 21:20 su Canale 5



Docu-evento con Cesare Bocci che fa da Cicerone d’eccezione attraverso l’arte in Italia.

Battiti Live 2021, ore 21:20 su Italia 1



Tanti artisti si esibiranno nell’edizione di quest’anno del noto evento dal vivo.

I cannoni di Navarone, ore 21:15 su La7



Film di guerra in cui un commando degli alleati deve sabotare una postazione nazista con due potentissimi cannoni.

I delitti del BarLume, ore 21:30 su TV8



Ennesimo appuntamento con la nota serie tv crime comedy con Filippo Timi e Stefano Fresi.

Centurion, ore 21:25 su Nove

Michael Fassbender interpreta un caporale romano in viaggio per sterminare i Pitti.