La longeva serie tv Delitti in Paradiso dà il benvenuto a un nuovo sergente. A svelarlo è stato l'account Instagram di BBC Studios, postando la prima immagine di Catherine Garton nei panni di Mattie Fletcher.

Cosa sappiamo sul nuovo sergente

Catherine Garton vestirà i panni del nuovo sergente di Delitti in Paradiso, in arrivo sulla soleggiata Saint Marie per la quindicesima stagione. Mattie Fletcher affiancherà dunque il nuovo ispettore Mervin Wilson (Don Gilet), da poco trasferitosi sull'isola.

A giudicare dalla foto, la nuova recluta sembra pronta ad affrontare i numerosi omicidi che scovolgono la località tropicale, mentre posa in uniforme sulla sabbia dorata.

Già la scorsa settimana, per la verità, il Daily Mail aveva anticipato l'arrivo nella serie tv di Catherine, attrice emergente ventisettenne. "Non sapevo bene cosa aspettarmi, poi ha superato ogni mia aspettativa. Adoro quest'isola. Guadalupa è come una cartolina. È davvero irreale", ha dichiarato la new entry, in merito al luogo delle riprese. "Ogni volta che uscivo pensavo 'Questo esiste, wow!'. È assolutamente straordinario. Sono tutti gentili. Adoro la cultura. Il cibo è ottimo".

Per quanto riguarda invece il suo personaggio, Catherine l'ha definito "tenace": "È davvero divertente da interpretare. È impertinente, è come una sorella maggiore che ti dice sempre cosa fare, ma puoi sempre rivolgerti a lei se hai bisogno".