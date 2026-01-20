Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Delitti in paradiso, Catherine Garton è il nuovo sergente Mattie Fletcher. FOTO

Serie TV
Instagram @bbcstudios

L'attrice emergente, 27 anni, presta il volto a Mattie Fletcher, sergente impertinente che farà il suo debutto nella quindicesima stagione. Il suo compito? Risolvere gli omicidi che sconvolgono l'isola

La longeva serie tv Delitti in Paradiso dà il benvenuto a un nuovo sergente. A svelarlo è stato l'account Instagram di BBC Studios, postando la prima immagine di Catherine Garton nei panni di Mattie Fletcher.

Cosa sappiamo sul nuovo sergente

Catherine Garton vestirà i panni del nuovo sergente di Delitti in Paradiso, in arrivo sulla soleggiata Saint Marie per la quindicesima stagione. Mattie Fletcher affiancherà dunque il nuovo ispettore Mervin Wilson (Don Gilet), da poco trasferitosi sull'isola.

 

A giudicare dalla foto, la nuova recluta sembra pronta ad affrontare i numerosi omicidi che scovolgono la località tropicale, mentre posa in uniforme sulla sabbia dorata.

 

Già la scorsa settimana, per la verità, il Daily Mail aveva anticipato l'arrivo nella serie tv di Catherine, attrice emergente ventisettenne. "Non sapevo bene cosa aspettarmi, poi ha superato ogni mia aspettativa. Adoro quest'isola. Guadalupa è come una cartolina. È davvero irreale", ha dichiarato la new entry, in merito al luogo delle riprese. "Ogni volta che uscivo pensavo 'Questo esiste, wow!'. È assolutamente straordinario. Sono tutti gentili. Adoro la cultura. Il cibo è ottimo".

 

Per quanto riguarda invece il suo personaggio, Catherine l'ha definito "tenace": "È davvero divertente da interpretare. È impertinente, è come una sorella maggiore che ti dice sempre cosa fare, ma puoi sempre rivolgerti a lei se hai bisogno".

 

Dove eravamo rimasti

L'ultima stagione di Delitti in Paradiso vede l'ispettore Wilson provare ad adattarsi alla vita a Saint Marie mentre, insieme alla sua squadra, affronta una miriade di casi sconcertanti. Mervin prova a riallaciare i rapporti con Solomon (Daniel Ward), il suo fratellastro, ma la felicità per averlo trovato dura poco: i due non potrebbero essere più diversi. Il commissario Selwyn Patterson (Don Warrington) torna dopo un periodo di assenza e, trattato duramente dalla sua amica Catherine Bordey (Elizabeth Bourgine), sembra determinato a riconquistare la fiducia dell'isola. Nel frattempo, il sergente detective Naomi Thomas (Shantol Jackson) e l'agente Sebastian Rose (Shaquille Ali-Yebuah) finiscono in pericolo.

 

Tra gli special guest della stagione 16 figurano Siobhan Finneran (Happy Valley), Hermione Norris (Spooks), Steffan Rhodri (Gavin & Stacey) e Gary Wilmot (Midsomer Murders).

Approfondimento

14 serie tv da vedere a gennaio da Gomorra - Le origini a Bridgerton 4

Spettacolo: Ultime notizie

Ashton Kutcher sull'ex moglie Demi Moore: "Sono orgoglioso di lei"

Spettacolo

L'attore, che recita nella serie tv The Beauty di Ryan...

The Paper, lo spin-off di The Office dal 26 gennaio su Sky e NOW

Serie TV

Arriva su Sky e NOW The Paper, la nuova serie mockumentary dagli autori di The Office. Ambientata...

Billie Eilish condanna violazioni diritti civili e violenza dell'ICE

Spettacolo

Durante una cerimonia di premiazione per il suo impegno a favore della giustizia ambientale,...

Gli abiti da sposa più belli disegnati da Valentino Garavani. FOTO

Spettacolo

Principesse e regine delle passerelle, star del grande e del piccolo schermo. Valentino Garavani...

14 foto

Camilla Ardenzi, nipote di Ornella Vanoni canta con Diodato Senza Fine

Musica

L'inaspettata esibizione a Che Tempo Che Fa ha entusiasmato e la ragazza ha ammesso che le...

Spettacolo: Per te