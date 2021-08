Film stasera in TV da non perdere sabato 7 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 7 agosto, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Hereafter, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Matt Damon in un film di Clint Eastwood. La vita di un uomo che parla con i defunti si intreccia con quella di una donna che vive esperienze paranormali.

The dinner, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Richard Gere e Laura Linney in un feroce ritratto dell’America contemporanea.

Guida romantica a posti perduti, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Clive Owen e Jasmine Trinca sono un giornalista e una blogger che intraprendono un viaggio alla ricerca di luoghi abbandonati.

Ending, Beginnings – Ricomincio da te, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Love story con Jamie Dorman, Sebastian Stan e Shailene Woodley. Una donna dal cuore spezzato incontra due uomini molto diversi e non riesce a scegliere.

Film commedia da vedere stasera in tv



Homeland security, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Antonio Banderas e Meg Ryan in una commedia. Un agente FBI viene incaricato di sorvegliare il fidanzato di sua madre.

Mi presenti i tuoi?, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Sequel della nota commedia con Robert De Niro e Ben Stiller, stavolta anche con Dustin Hoffman.

Guida per la felicità, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Ben Kingsley è un autista indiano che intreccia la sua esperienza con una critica letteraria in crisi.

La banda dei Babbi Natale, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Aldo, Giovanni e Giacomo si travestono da Babbo Natale per un tentativo di rapina a fin di bene.

Film di azione da vedere stasera in tv



Fast & Furious, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Vin Diesel e Paul Walker nel primo e storico capitolo della saga di film di azione.

La legge dei più forti, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Naomi Harris in un action ambientato a New Orleans. Una poliziotta in possesso di un video dal contenuto scottante deve figgure sia dai colleghi corrotti che dai criminali.

Io sono vendetta, ore 21:15 su Premium Cinema 1

John Travolta in un action. Dopo l’uccisione della moglie, un uomo decide di farsi giustizia da solo.

Into the storm, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Una cittadina americana viene flagellata da più tornado nel giro di poche ore.

Film di avventura da vedere stasera in tv

Hunger Games, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Jennifer Lawrence nel primo capitolo della saga cinematografica ispirata all’omonimo romanzo.

Film fantasy da vedere stasera in tv



Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Gene Wilder nella divertente avventura tratta dal romanzo di Roald Dahl.

Film horror da vedere stasera in tv



Quattro mosche di velluto grigio, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Leggendario horror di Dario Argento. Dopo aver ucciso accidentalmente uno sconosciuto, un musicista viene perseguitato da un serial killer.

I programmi in chiaro



The voice senior, ore 21:25 su Rai 1

Antonella Clerici presenta l’edizione di The Voice per le persone over 40.

Il circolo degli anelli, ore 21:20 su Rai 2

Programma di approfondimento sulle imminenti Olimpiadi condotto da Alessandra De Stefano.

Book Club – Tutto può succedere, ore 21:20 su Rai 3

Diana Keaton e Jane Fonda sono amiche che cambiano la loro vita dopo aver letto “Cinquanta sfumature di grigio”.

Una vita, ore 21:20 su Rete 4

Telenovela ambientata nella Madrid del diciannovesimo secolo che racconta le storie di una famiglia spagnola.

Femmine contro maschi, ore 21:20 su Canale 5

Film a episodi sul rapporto tra uomini e donne, diretto da Fausto Brizzi.

Il mondo perduto: Jurassic Park, ore 21:20 su Italia 1

Jeff Goldblum e Julianne Moore nel sequel del noto film di Steven Spielberg.

Downtown Abbey, ore 21:15 su La7

Nota serie tv che racconta le vicende di una famiglia aristocratica inglese.

Il mistero del Ragnarok, ore 21:30 su TV8

Un archeologo decodifica le iscrizioni su un’antica nave che apre a un mondo soprannaturale.

Via Poma – Un caso irrisolto, ore 21:25 su Nove

Nel 1990 l’omicidio di Simonetta Cesaroni scuote l’Italia. Dopo 30 anni non c’è ancora giustizia.