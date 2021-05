Dalì Land, Ben Kingsley nei panni di Salvador Dalì: FOTO

Ben Kingsley nei panni di Salvador Dalì in “Dalì Land”. Il celebre attore, premio Oscar nel 1983 per “ Gandhi ”, porterà sul grande schermo il geniale artista, raccontando i suoi ultimi anni di matrimonio con la moglie Gala, compagna di vita e musa. Un biopic che mira a raccontare il genio e l’uomo, le cui riprese si sono concluse da poco in Gran Bretagna.

Dalí Land, cosa sappiamo

Un nuovo lavoro per Ben Kingsley, il cui ultimo progetto distribuito è stato “Locked Down” di Steven Knight, con Anne Hathaway e Chiwetel Ejiofor. È inoltre in fase di post-produzione “The Way of the Wind”, di Terrence Malick.

Una sfida impegnativa quella di raffigurare l’eclettico pittore surrealista spagnolo. Un biopic intenso, che mescola arte, genialità e dramma umano. La prima foto diffusa mostra i tre personaggi chiave del film. Al fianco di Kingsley ci sono Barbara Sukowa e Andreja Pejic. Le due interpretano, rispettivamente, Gala e Amanda Lear. Il cast, però, comprende anche Suki Waterhouse, Mark McKenna ed Ezra Miller, tra gli altri.

La voce narrante è affidata all’esordiente Christopher Briney, che nel film interpreta James. Un ruolo cruciale, il suo. Si tratta dell’assistente personale di Dalì. Un ragazzo molto ambizioso, impaziente di poter apprendere qualche “trucco” dal grande artista, al fine di imporsi, un giorno, a sua volta nel mondo della pittura internazionale.

Il film, scritto da John C. Walsh, è diretto da Mary Harron (“American Psycho”, “L’altra Grace” e “La scandalosa vita di Bettie Page”). Ambientato nel 1973, vede come location principali New York e la Spagna.