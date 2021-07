Indiana Jones 5, incidente sul set del film con Harrison Ford

Stando a quanto riportato dal magazine The Star, un attore del cast sarebbe stato coinvolto in un incidente non riportando fortunatamente ferite gravi

Cresce l’attesa da parte del pubblico per il nuovo capitolo ( FOTO ) di una delle saghe cinematografiche più popolari nella storia della settima arte. Nelle scorse ore il magazine The Star ha lanciato la notizia dell’incidente, avvenuto sul set, che avrebbe coinvolto un membro del cast.

Indiana Jones, incidente durante le riprese

In questi giorni Glasgow sta ospitando le riprese della pellicola che vedrà nuovamente protagonista Harrison Ford (FOTO) nei panni dell’amato archeologo. Poco fa The Star ha parlato di un incidente accaduto sul set che avrebbe comportato l’arrivo di un’ambulanza. Fortunatamente l’attore coinvolto, di cui non è stata rivelata l’identità, non avrebbe riportato ferite gravi.