Mads Mikkelsen assieme a Harrison Ford in "Indiana Jones 5"

Confermata anche la presenza di Phoebe Waller-Bridge. Non si sa nulla sul possibile coinvolgimento di Chris Pratt

Continua ad arricchirsi il cast di “Indiana Jones 5”. Stando a quanto riportato da “Deadline”, infatti, Mads Mikkelsen prenderà parte alla pellicola diretta da James Mangold . Dopo “Animali fantastici”, l’attore è pronto a trovare spazio in un altro celebre franchise. Affiancherà Harrison Ford e la già annunciata Phoebe Waller-Bridge .

Chris Pratt sostituirà Harrison Ford nel prequel di Indiana Jones?

Sono ancora scarne le informazioni relative al quinto capitolo dedicato alle avventure di “Indiana Jones”. Non è stato diffuso, ancora, neanche il titolo ufficiale. In cantiere da circa 10 anni, è entrato nella fase di sviluppo negli ultimi due.

Steven Spielberg, creatore della saga insieme con George Lucas, ha deciso di fare un passo indietro (come regista, sarà invece impegnato come produttore), lasciando strada a Mangold. Vi sarà spazio, però, per un volto a dir poco noto. Si tratta dell’acclamato compositore John Williams.

Nessuna informazione anche sul ruolo di Phoebe Waller-Bridge ma, come si vocifera ormai da tempo, si ritiene che questo quinto film possa fare da ponte con una nuova generazione di avventurieri o, in alternativa, offrire una versione giovanile di Indiana Jones, pronta a essere protagonista in nuove pellicole.