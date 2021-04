Phoebe Waller-Bridge è entrata a far parte del cast del quinto film di Indiana Jones, secondo quanto annunciato in esclusiva da Deadline

Stando a quanto riportato in esclusiva da Deadline , Phoebe Waller-Bridge affiancherà l’iconico Harrison Ford nella quinta pellicola di uno dei protagonisti indiscussi della settima arte.

Harrison Ford , classe 1942 , è pronto per tornare a rivestire i panni dell’archeologo che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo dando vita a un vero e proprio franchise di successo mondiale.

Infatti, nelle scorse ore Deadline ha annunciato l’arrivo di Phoebe Waller-Bridge, classe 1985 , come protagonista femminile al fianco del l’attore statunitense ( FOTO ).

È il 1981 quando la pellicola I predatori dell'arca perduta arriva sul grande schermo incassando oltre 380.000.000 di dollari al botteghino internazionale e conquistando cinque vittorie alla cinquantaquattresima edizione degli Academy Awards. Ora, a quarant’anni di distanza, si sta per rialzare il sipario sul quinto atteso film.

Indiana Jones, la produzione

Il magazine ha riportato anche alcune anticipazioni sulla pellicola, infatti se al momento non ci sono indiscrezioni riguardanti la sinossi, sappiamo che la regia sarà affidata a James Mangold, mentre Steven Spielberg sarà coinvolto come producer, al suo fianco Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel.

Per quanto riguarda la data di apertura del set non ci sono notizie, ma la speranza è che possa accadere in estate; la distribuzione della pellicola avverrà il 29 luglio 2022.