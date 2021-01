Ogni minimo aggiornamento sulla saga di “ Indiana Jones ” è atteso con grande trepidazione dai fan in tutto il mondo. Il quinto capitolo è stato confermato ormai da tempo ma nessuna anticipazione è stata fornita in merito. Qualcosa potrebbe però essere sfuggito a James Mangold .

Un suo tweet pare abbia svelato l’ambientazione temporale della prossima avventura di Harrison Ford. Il regista ha infatti scritto d’essere mentalmente calato nella New York degli anni ’60 , dal momento che tutti i film cui sta lavorando sono ambientato in questo particolare ambiente.

Ci sarà un prequel di Indiana Jones?

Il fatto che Harrison Ford sia stato confermato come unico e solo Indiana Jones non esclude un’ipotesi per riuscire ad aggiornare la saga, producendo nuove pellicole. Potrebbe infatti esserci spazio per dei prequel, mostrando un giovane Indiana Jones con l’aspetto di Chris Pratt.

L’attore de “Guardiani della Galassia” è da tempo in cima alla lista dei potenziali “nuovi Indiana Jones”. Il pubblico pare apprezzare tale possibilità ma, al momento, non è altro che un semplice rumor.

Stando a quanto riportato da Daniel Richtman, Lucasfilm starebbe seriamente prendendo in considerazione l’ipotesi. Ci si potrebbe anche attendere una sorta di conferma ufficiosa all’interno del quinto capitolo, che giungerà in sala il 29 luglio 2022. L’ultima avventura di Harrison Ford nei panni di Indy potrebbe far riferimento a un particolare episodio passato, aprendo così le porte al salto temporale all’indietro necessario per lanciare la nuova saga.