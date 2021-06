Harrison Ford si fa male sul set, ma Indiana Jones 5 non si ferma

Incidente alla spalla per l'attore 78enne, ma la Disney ha confermato che non ci saranno slittamenti nelle riprese in corso nel Regno Unito

Harrison Ford si è ferito alla spalla mentre provava una scena di combattimento di Indiana Jones 5: non è ancora del tutto chiara l'entità dell'infortunio dell'attore 78enne, ma la Disney ha già prodotto una dichiarazione ufficiale in cui ha fatto sapere che le riprese del quinto capitolo della saga – in uscita il 29 luglio 2022 – non saranno interrotte, ma semplicemente “rischedulate” in base ai tempi di recupero dell'attore.