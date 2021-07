Film stasera in TV da non perdere venerdì 2 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 2 luglio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



E venne il giorno, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Mark Wahlberg in un film di M. Night Shyalaman. La scomparsa delle api genera una catastrofe planetaria che porta le persone al suicidio.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Sei minuti a mezzanotte, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Judi Dench in un film ambientato nella Seconda Guerra Mondiale e tratto da una storia vera.

Quando l’amore brucia l’anima, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Biopic sulla vita del cantante Johnny Cash, con Joaquin Phoenix e Reese Witherspoon.

Film commedia da vedere stasera in tv



Genitori vs Influencer, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Fabio Volo e Giulia De Lellis in una commedia. Un professore si scontra con la figlia per colpa dei social ma diventa a sua volta un influencer.

Tutta colpa di Sara, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Matthew Perry ed Elizabeth Hurley in una commedia on the road. Per vendicarsi del marito, una donna coinvolge un ufficiale giudiziario in un rocambolesco viaggio.

Non si ruba a casa dei ladri, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Commedia corale con (tra gli altri) Massimo Ghini e Vincenzo Salemme, per la regia dei Fratelli Vanzina.

Film romantico da vedere stasera in tv



Romantici equivoci, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Jennifer Garner e Kevin Bacon in una commedia romantica. Una donna finge di avere un fidanzato in un’altra città per ottenere una promozione.

Film di azione da vedere stasera in tv



Trappola in fondo al mare, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Paul Walker e Jessica Alba in un action ambientato in mare aperto. Mentre cercano alcune reliquie i protagonisti trovano un carico di droga e si mettono nei guai.

Peppermint – L’angelo della vendetta, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Jennifer Garner protagonista di un film d’azione nel quale una donna si fa giustizia da sola dopo lo sterminio della sua famiglia.

Civiltà perduta, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Charlie Hunnam nella vera storia dell’esploratore Percy Fawcett che andò alla ricerca di un’antica civiltà.

Film western da vedere stasera in tv



Gli ultimi fuorilegge, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Emile Hirsch e John Cusack in un western. Alcuni fuorilegge prendono il controllo di una cittadina, costringendo un becchino a imbracciare le armi.

Film horror da vedere stasera in tv



Doomsday, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Rhona Mitra e Bob Hoskins in un horror. Un team di soldati e scienziati viene inviato in Scozia per scoprire l’origine di un virus mortale.

Film thriller da vedere stasera in tv



Swallow, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Haley Bennett in un dramma psicologico. Una giovane sposa sfoga i suoi turbamenti interiori ingerendo oggetti non commestibili.

Pay the Ghost, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



Nicolas Cage in un thriller paranormale. Per far luce sulla scomparsa del figlio due genitori seguono indizi che portano a un fantasma.

The Double, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Richard Gere e Topher Grace in un thriller. L’omicidio di un senatore costringe un ex agente CIA a uscire dalla pensione per affrontare il suo storico nemico.

I programmi in chiaro



Italia-Belgio, ore 20:30 su Rai 1



La squadra di Mancini affronta quella di Martinez ai quarti di finale di Euro 2020.

Fascino e morte a Hollywood, ore 21:20 su Rai 2



Dopo aver salvato un bambino da un tentato rapimento una donna viene assoldata dal padre del piccolo.

Una strada verso il domani – Ku’damm 63, ore 21:20 su Rai 3



Prosegue la saga di Caterina Schollack e delle sue figlie, con le donne che affronteranno i cambiamenti degli anni ’60.

Quarto Grado, ore 21:20 su Rete 4



Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero conducono un programma su grandi gialli e casi irrisolti del territorio italiano.

Masantonio – Sezione scomparsi, ore 21:20 su Canale 5

Alessandro Preziosi e Claudia Pandolfi in una serie tv di stampo procedural.

Una ragazza e il suo sogno, ore 21:20 su Italia 1

Amanda Bynes e Colin Firth in una commedia. Una giovane si reca in Inghilterra per cercare suo padre.

Mangia, prega, ama, ore 21:15 su La7

Film romantico con Julia Roberts. Una scrittrice viaggia per il mondo scoprendo cibo, meditazione e un uomo da sogno.

Italia’s Got Talent 2021 – Best of, ore 21:30 su TV8

Il meglio della nuova edizione del talent show con i giudici Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Frank Matano e Joe Bastanich.

I migliori Fratelli di Crozza, ore 21:25 su Nove

Show con il popolare comico e imitatore Maurizio Crozza che analizza i tempi dell’attualità tra mille risate.