Oscar 2021, tutte le nomination per il Miglior Film Straniero. FOTO

“The Man Who Sold His Skin”, di Kaouther Ben Hania è il primo film tunisino ad ottenere la candidatura agli Oscar per il “Miglior Film Straniero”. È la storia di un giovane siriano che è costretto a fuggire lasciando la sua compagna. La donna, nel mentre, viene data in sposa a un uomo più ricco e si trasferisce a Bruxelles. Il protagonista cercherà in tutti i modi di raggiungerla, al punto di accettare la proposta di un artista di tatuargli un Visto Schengen sulla schiena ed esporlo come opera d’arte vivente.

The Man Who Sold His Skin, la recensione