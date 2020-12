European Film Awards, vince "Un altro giro". Un premio a Carlo Sironi

È stato Un altro giro di Thomas Vintenberg il film dominatore della 33^ edizione degli European Film Awards, andati in scena tra Reykjavik e Berlino con quasi tutti i candidati collegati in streaming per i purtroppo ovvi motivi. La pellicola danese ha prevalso su una lista di sei candidati di cui faceva parte anche Martin Eden di Pietro Marcello.

Deluse le speranze degli italiani in lizza nelle varie categorie, a cominciare da quello di miglior attore dov'è stato premiato Mads Mikkelsen (Un altro giro). Tra i sei candidati c'erano anche Elio Germano per Volevo nascondermi e Luca Marinelli per Martin Eden di Pietro Marcello, a sua volta candidato per la miglior regia: in quella categoria il premio è andato a Thomas Vintenberg, che insieme a Tobias Lindholm ha vinto anche il premio alla miglior sceneggiatura. Miglior attrice è Paula Beer, per il film tedesco Undine. Miglior documentario al rumeno Collective, di Alexander Nanau.

L'Italia festeggia l'EFA a Sole, esordio alla regia di Carlo Sironi, come miglior rivelazione europea. "Vorrei ringraziare tutte le persone che hanno fatto parte di questo film, gli attori, i miei produttori. Sono davvero senza parole”, ha commentato Sironi, “ma soprattutto, vorrei dedicare questo premio a mio padre, Alberto", anche lui regista.