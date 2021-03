John Wick 4, questa estate iniziano le riprese. Svelati i set

Il quarto capitolo avrà un respiro internazionale, con Keanu Reeves impegnato a girare anche in Giappone. Nessuna chance, però, di girare il quinto film in contemporanea Condividi:

I progetti che vedono coinvolto Keanu Reeves sono sempre tantissimi. Svariati i titoli ma di certo “John Wick 4” è uno dei principali. Il quarto capitolo della saga dedicata all’ormai celebre killer è attesissimo dai fan.

Dopo i ritardi causati dal Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), la produzione aveva preso seriamente in considerazione l'idea di poter girare contemporaneamente il quarto e quinto film della saga action di Chad Stahelski. Nulla da fare. Il sogno è svanito e troupe e cast si occuperanno unicamente del prossimo film in uscita. Stando a quanto riportato da "Collider", i piani di Lionsgate sono cambiato.

Al momento "John Wick 4" è in fase di pre-produzione. Per quanto riguarda le riprese, sono state fissate per giugno 2021. Keanu Reeves si ritroverà a viaggiare attraverso svariati Paesi, dall'America all'Europa, fino all'Asia. A differenza dei capitoli precedenti, il quarto avrà un vero e proprio respiro internazionale. La posta in gioco si alza e pare chiaro come l'idea sia quella di mostrare quanto il mondo creato sia ampio. Il tutto anche in vista della serie TV dedicata alla saga.

John Wick 4, cosa sappiamo

Ecco i set internazionali che vedranno coinvolta la produzione: Berlino

Parigi

New York

Giappone La pre-produzione è in corso a Berlino. La maggior parte della lavorazione della pellicola si svolgerà infatti proprio in Germania. Il progetto prosegue dunque a gonfie vele. Quanto creato continuerà a intrattenere il pubblico a lungo. Al di là del quinto capitolo cinematografico, vi sarà spazio per “The Continental”, serie atta a mostrare il mondo underground dei killer a pagamento, così come “Ballerina”, pellicola spin-off con una protagonista femminile.