Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 17 febbraio

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 17 febbraio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in tv



Tutte lo vogliono, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Commedia con Enrico Brignano. Un imbranato shampista per cani viene scambiato per un rinomato gigolò.

Una vita da gatto, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Kevin Spacey, Jennifer Garner e Christopher Walken in una commedia. Lo spirito di un cinico uomo d’affari si trasferisce in un gatto.

Le leggi del desiderio, ore 21:15 su Premium Cinema 3



Silvio Muccino interpreta un life coach che deve aiutare tre persone a realizzare i loro desideri.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Le cose che verranno – L’avenir, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Isabelle Huppert in un film d’autore. Una docente di filosofia colpita dalle avversità ritrova sé stessa grazie a un ex allievo.

Film romantico da vedere stasera in tv



Una sposa per Natale, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Una ragazza delusa dall’amore si innamora di un uomo affascinante, che però nasconde un segreto.

Film di azione da vedere stasera in tv



Fuga da Alcatraz, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



Clint Eastwood nella storia del detenuto Frank Morris, che riuscì a evadere dalla fortezza di Alcatraz.

Debt collector, ore 21:00 su Sky Cinema Action



Scott Adkins protagonista di un action incentrato sul mondo della malavita. Un esattore esperto di arti marziali viene coinvolto in una vicenda inaspettata.

The Kingdom, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Jamie Foxx e Jennifer Garner in un action movie. Un agente FBI viene mandato in Arabia Saudita per indagare su un attentato.

Film fantasy da vedere stasera in tv



Shazam!, ore 21:15 su Premium Cinema 1



Film tratto dai fumetti DC Comics con Zachary Levi. Un bambino viene scelto da un mago per custodire poter incredibili.

Film di avventura da vedere stasera in tv



Demolition Man, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24



Sylvester Stallone, Sandra Bullock e Wesley Snipes in un film dalle tematiche cyberpunk. Un poliziotto e un criminale vengono ibernati e sottoposti a un programma di rieducazione.

Film thriller da vedere stasera in tv



Manhattan Nocturne, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Adrien Brody in un palpitante thriller. Un giornalista si fa convincere da un’attraente sconosciuta a indagare sulla morte del marito.

Film biografico da vedere stasera in tv



Grazie a Dio, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Film che ha vinto il Gran Premio della Giuria al Festival di Berlino. Tre uomini si alleano per inchiodare il prete che abusò di loro da bambini.

Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Armie Hammer e Dev Patel protagonisti di una ricostruzione di un attacco terroristico a Mumbai.

L’ora più buia, ore 21:15 su Premium Cinema 2



Gary Oldman da Premio Oscar nel biopic su Winston Churchill, alla guida del suo popolo durante la Seconda Guerra Mondiale.

I programmi in chiaro



Porta a Porta, 25 anni, ore 21:20 su Rai 1



Bruno Vespa festeggia i 25 anni di Porta a Porta con tanti ospiti nella nota trasmissione.

La caserma, ore 21:20 su Rai 2



Nuovo reality show con protagonisti ragazzi dai 18 ai 22 anni che per 6 settimane vivranno in una caserma in provincia di Trento.

Chi l’ha visto?, ore 21:20 su Rai 3



Federica Sciarelli conduce il programma che si occupa di ritrovare persone scomparse e di analizzare alcune sparizioni.

Stasera Italia news speciale, ore 21:20 su Rete 4



Appuntamento con la redazione del TG4 che, come al solito, analizzerà nel dettaglio i temi importanti della settimana.

L’amore strappato, ore 21:20 su Canale 5



Miniserie TV con Sabrina Ferilli ed Enzo Decaro, tratta da una storia vera. A causa di un incredibile errore giudiziario, una figlia viene strappata alla madre per 7 anni.

Jason Bourne, ore 21:20 su Italia 1



Quinto film sulla saga di Jason Bourne, ancora con Matt Damon come protagonista.

Atlantide – Storie di uomini e mondi, ore 21:15 su La7



Andrea Purgatori conduce un programma di approfondimento su temi storici, di attualità e sociali.

Italia’s Got Talent 2021, ore 21:30 su TV8



Nuova edizione del talent show con i giudici Mara Maionchi, Federica Pellegrini, Frank Matano e Joe Bastanich.

Accordi e disaccordi live, ore 21:15 su Nove



Andrea Scanzi e Luca Sommi conducono un talk show che parla di politica, attualità e non solo.