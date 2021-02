Bullet Train, Sandra Bullock nel cast del film con Brad Pitt

Non si ha ancora una data per l’inizio delle riprese a causa del Covid-19. Il film sarà basato sul romanzo giapponese “Maria Beetle”

Entrambi vantano delle lunghe e prolifiche carriere a Hollywood eppure non hanno mai condiviso un set. Si tratta infatti della loro prima collaborazione cinematografica. L’unico vago accostamento tra i due è avvenuto grazie alla saga di “Ocean’s Eleven”. Brad Pitt è uno dei protagonisti delle pellicole originali, mentre nel 2018 Sandra Bullock si è mostrata come capo della banda al femminile di “Ocean’s Eight”. Per quanto auspicato da parte dei fan, non è stato annunciato ancora alcun sequel che possa intersecare le due narrazioni.

La trama si dipana totalmente a bordo di un treno ad altissima velocità diretto a Tokyo. All’interno delle carrozze vi sono svariati membri della criminalità internazionale. Killer abilissimi che si ritrovano a entrare in conflitto durante il viaggio. Differenti motivazioni e obiettivi che non lasciano nessuno al sicuro. Il ruolo di Brad Pitt sarà quello di Ladybug, un noto killer americano.

“Bullet Train” sarà diretto da David Leitch . Un nome che è garanzia di scene spettacolari, avendo diretto film come “Atomica Bionda” e “Hobbs & Shaw”. Non una sceneggiatura originale quella scritta da Zak Olkewicz, essendo tratta dal romano giapponese “Maria Beetle”.

approfondimento

Sandra Bullock, le foto della sua grande carriera

È la terza volta, in realtà, che Pitt si ritrova a collaborare con Leitch. Il regista ha infatti diretto “Deadpool 2”, nel quale il Premio Oscar si è prestato per un esilarante cameo di pochissimi secondi, divenuto un cult del genere. Leitch vanta inoltre una carriera da attore e ha trovato spazio sul set di “Ocean’s Eleven”. A causa del Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA) non è ancora stata diffusa una data ufficiale per l’inizio delle riprese del film.

Ecco il cast principale del film:

Brad Pitt: Ladybug

Sandra Bullock

Joey King: Prince

Aaron Taylor-Johnson: Tangerine

Andrew Koji

Michael Shannon

Lady Gaga

Sandra Bullock e Brad Pitt, prossimi progetti

L’ultimo film di Brad Pitt giunto al cinema è stato “Ad Astra” di James Gray, in sala nel 2019. Prenderà parte a “Babylon”, prossima pellicola del premiato regista Damien Chazelle. Il film si concentrerà sul personaggio di Clara Bow, celebre diva di una Hollywood ormai svanita. Una carriera esaltante con circa 60 pellicole all’attivo, tra cinema muto e sonoro. Pellicola posticipata, con un’uscita limitata il 25 dicembre 2022, per poi avviare una distribuzione più ampia da gennaio 2023.

Sandra Bullock prenderà invece parte a “The Lost City of D”, insieme con Channing Tatum. La trama è incentrata su una scrittrice di romanzi rosa molto schiva, costretta a partecipare a un tour promozionale con il modello della copertina del suo libro. I due vengono rapiti e catapultati in un’avventura nella giungla, che in parte richiama proprio il genere di storie narrate nel libro della donna.