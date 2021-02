Yes Day: il trailer del film con Jennifer Garner ed Édgar Ramírez

“Yes Day” è uno dei nuovi progetti targati Netflix, in arrivo il 12 marzo 2021 . La protagonista è Jennifer Garner , che interpreta una madre alle prese con gli effetti della filosofia del dire sì a qualsiasi cosa. Un concetto alquanto caro alla cultura statunitense, come dimostrato dalla commedia con Jim Carrey del 2008, “Yes Man”. Il concetto di base si può riassumere in questo modo: addio alle energie negative trasformando la propria esperienza di vita, divenendo persone propositive, iniziando a dire sì a ciò che il mondo ha da offrire.

Yes Day, trama e cast

Allison e Carlos sono sposati con figli. Sono però stanchi di dover costantemente ricoprire il ruolo degli obiettori. Si ritrovano a dire ogni volta di no ai propri ragazzi, che per un giorno ottengono la possibilità di veder realizzate tutte le proprie richieste. Un cambio di ruoli interessante, che consente ai piccoli di casa di imporre le regole, senza che mamma e papà possano opporsi.

Inutile dire come questo esperimento avrà delle conseguenze inaspettate, portando l’intera famiglia a vivere un’avventura incredibile a Los Angeles. In questo modo i cinque si ritroveranno più uniti che mai, apprendendo importanti lezioni mettendosi gli uni nelle scarpe degli altri.

Una sceneggiatura non originale, tratta dal libro di Amy Krouse Rosenthal. Un modo per lanciare un importante messaggio. Restare positivi in un periodo come questo, che vede il mondo intero alle prese con la pandemia del Covid-19 (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA), è fondamentale. La pellicola è inoltre una ghiotta opportunità per Garner di tornare in sella e provare a far dimenticare l’impatto negativo avuto dal suo ultimo film, “Peppermint – L’angelo della vendetta”. Un titolo candidato ai Razzie Awards.

Ecco il cast principale del film: