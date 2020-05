Clint Eastwood, i 90 anni di una leggenda

Compleanno per l'ultima star della vecchia Hollywood: attore, regista e compositore, vincitore di cinque Oscar e protagonista di film indimenticabili, dai western di Sergio Leone a "Gran Torino"

90 anni. A un’età in cui quasi tutti sono in pensione, Clint Eastwood, forse l’ultimo grande attore della vecchia scuola di Hollywood, continua invece a essere attivissimo. Il suo ultimo film “Richard Jewell” , che non ha fatto faville al botteghino, è stato premiato dalla critica e Kathy Bates è stata candidata all’Oscar come miglior attrice non protagonista. Eastwood ci ha abituato a una presenza costante nelle stagioni cinematografiche. Praticamente ogni anno c’ è un suo film in programmazione, come attore, regista o entrambi, anche se gli incassi sono più alti quando è lui il protagonista.

Nato in California Clint Eastwood è nato il 31 maggio 1930 a San Francisco, figlio di un agente finanziario e dirigente d’azienda e di una casalinga diventata poi operatrice della IBM. I suoi interessi da ragazzo erano la musica e la meccanica, un po’ meno la scuola, che lasciò a 21 anni per dedicarsi alla recitazione. Ha vinto cinque Oscar, arrivati nell’età matura: uno nel 1995 alla carriera, due nel 1993 per “Gli spietati” (Miglior film e miglior regia), due nel 2005 per “Million dollar baby” (Miglior film e miglior attore protagonista). Niente male per un attore che aveva cominciato con particine negli anni ’50 ed era stato lanciato dal telefilm “Rawhide.- Gli uomini della prateria” alla fine del decennio.

I western con Sergio Leone approfondimento Sky Cinema Collection, buon compleanno Clint Eastwood Dovette affidarsi a un regista italiano per decollare, ma non stiamo parlando di un regista qualsiasi: era Sergio Leone, che lo ingaggiò per essere l’uomo senza nome della cosiddetta “Trilogia del dollaro (“Per un pugno di dollari”, “Per qualche dollaro in più”, “Il buono il brutto il cattivo”). Il legame con quei film durerà per sempre: lo testimonia anche il fatto che fu proprio Eastwood a consegnare nel 2007 l’Oscar alla carriera a Ennio Morricone, compositore di 500 colonne sonore, tra le quali quelle dei western di Leone.