Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 8 novembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 8 novembre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film Commedie da vedere stasera in TV

Kiki e i segreti del sesso, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Cinque diverse coppie con insolite perversioni sono al centro di questa originale commedia basata sul sesso.

Come un gatto in tangenziale, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

I protagonisti sono una cassiera, interpretata da Paola Cortellesi, e un insegnante che uniranno le forze per risolvere i problemi di cuore dei rispettivi figli.

L’ammissione, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

La responsabile delle ammissioni di Princeton ritrova il suo vecchio amico John e questo le cambierà la vita.

Alice e il sindaco, ore 21:15 su Sky Cinema Due + 24

Il sindaco di Lione cercherà di stravolgere la sua visione politica grazie all’aiuto di una laureata in filosofia.

Fuori orario, ore 21:14 su Premium Cinema Due

Una sera la vita di un giovane impiegato cambia grazie all’incontro con Marcy. Regia di Martin Scorsese.

Due gran figli di…, ore 21:15 su Premium Cinema Tre

Due fratelli scoprono che la propria madre ha mentito sulla morte del padre.

Film d’Avventura da vedere stasera in TV

Mickey Matson e la macchina alchemica, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Un giovane, per evitare nuovi conflitti, deve scavare nel passato e ricostruire storie dell’epoca della Guerra Civile Americana.

Film Thriller da vedere stasera in TV

Contraband, ore 21:00 su Sky cinema Action

Un ex contrabbandiere, per saldare i suoi debiti, si reca a Panama per portare a termine una missione per conto di un gangster.

King of Thieves ore 21:00 su Sky cinema Comedy

Un gruppo di pensionati britannici progetta la rapina di Hatton Garden.

Finché morte non ci separi, ore 21:00 su Sky cinema Suspense

Una novella sposa accetta di partecipare ad un gioco nella casa dei suoceri.

Shining, ore 21:15 su Premium Cinema Uno +24

Il regista Kubrick porta sullo schermo il celebre romanzo di Stephen King in cui strane presenze animano un hotel isolato dalla neve.

Film romantici da vedere stasera in TV

Le ragioni del cuore, ore 21:00 su Sky cinema Romance

L’arte aiuterà una pittrice, Jamie, a risolvere i suoi problemi di cuore.

Film Drammatici da vedere stasera in TV

Il grande spirito, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

L’incontro tra un rapinatore e un uomo che sostiene di appartenere alla tribù dei Sioux darà vita ad una serie di insoliti eventi.

Film d’Azione da vedere stasera in TV

John Wick, ore 21:14 su Premium Cinema Uno

Un ex killer cerca di cambiare la sua vita ma il destino lo costringerà a fare i conti con il proprio passato.

I programmi in chiaro

L’Allieva - L’ultima cena, ore 21:15 su Rai 1

Alice, specializzanda in Medicina Legale, è alle prese con le difficoltà del mondo del lavoro. Ha tanto da imparare, ma ha grande empatia con le vittime e questo le fa avere una marcia in più.

N.C.I.S. Los Angeles - Circolo vizioso, ore 21:00 su Rai 2

La squadra NCIS di Los Angeles, guidata da Callen, agente esperto di incarico sotto copertura, affiancato dall’agente speciale Samuel Hanna.

Che tempo Che fa, ore 20:00 su Rai 3

Programma varietà e talk show condotto da Fabio Fazio. Stasera il primo appuntamento dell’anno con tante novità nel cast.

Continuavano a chiamarlo Trinità, ore 21:27 su Rete 4

Due fratelli fraudolenti vengono scambiati per agenti federali e sapranno sfruttare la situazione a proprio vantaggio.

Live Non è la D’Urso, ore 21:20 su Canale 5

Programma varietà e talk show condotto da Barbara D’Urso. Interviste e approfondimenti su argomenti del momento e gossip.

X-men- Giorni di un futuro passato, ore 21:15 su Italia 1

Logan torna dagli X-Men per combattere contro le feroci Sentinelle. Per sconfiggerle sarà necessario tornare indietro nel tempo per cambiare il futuro.

Non è l’arena, ore 20:35 su La7

Dibattiti con tanti ospiti su temi di attualità e politica. Alla conduzione c’è Massimo Giletti.

MasterChef Italia ep. 9, ore 21:30 su TV8

Il talent show culinario più amato di sempre. I concorrenti gareggiano per realizzare il loro sogno di diventare MasterChef d’italia.

Via Poma - Un caso irrisolto (inchieste), ore 21:25 su NOVE

Nell’agosto 1990 Simonetta Cesaroni è colpita da ventinove coltellate e la sua famiglia aspetta ancora la dovuta giustizia.