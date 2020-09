Come un gatto in tangenziale: al via le riprese del sequel

Al via i lavori per il sequel di una delle pellicole italiane di maggior successo degli ultimi anni. Paola Cortellesi e Antonio Albanese sono pronti per indossare nuovamente i panni di Monica e Giovanni, protagonisti della celebre commedia diretta da Riccardo Milani , classe 1958.

Come un gatto in tangenziale: ritorno a Coccia di Morto

Il trio formato da Paola Cortellesi, Antonio Albanese e Riccardo Milani è insieme per la terza volta, la prima fu Mamma o papà?, remake della pellicola francese Papa ou maman? di Martin Bourboulon.

È ufficialmente entrata nel vivo la produzione del sequel della pellicola che ha conquistato pubblico e critica incassando oltre dieci milioni di euro al box office nazionale e numerosi premi, tra i quali Miglior commedia, Miglior attrice in un film commedia e Miglior attore in un film commedia alla settantatreesima edizione dei Nastri d’argento.

Come un gatto in tangenziale - Ritorno a Coccia di Morto è il titolo dell’atteso sequel prodotto da Mario Gianani con Lorenzo Gangarossa per Wildside, parte del gruppo Fremantle, e Vision Distribution, in collaborazione con SKY CINEMA.