Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 24 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 24 ottobre, in TV su Sky. Commedie, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d'animazione da vedere stasera in TV

La famiglia Addams, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

La macabra dimora degli Addams viene presa di mira da Margaux Needler, una presentatrice televisiva decisa a creare una città color pastello per il suo reality show.

Monster House, ore 20:05 su Sky Cinema Collection

Due bambini alla vigilia di Halloween incontrano per caso una gentile coetanea e, cercando di affascinarla, si ritrovano nella casa di fronte alla strada, che si dice essere magica.

Film biopic da vedere stasera in TV

Serpico, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Il film racconta l'esperienza del poliziotto italo americano Frank Serpico (Al Pacino), in servizio nel dipartimento di polizia di New York dal 1959 al 1972.

Film musicale da vedere stasera in TV

Teen Spirit - A un passo dal sogno, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Una sedicenne di modeste possibilità economiche sogna di diventare una cantante pop. Grazie ad un insolito mentore, la ragazza decide di partecipare ad un concorso locale.

Film d'azione da vedere stasera in TV

Rambo: Last Blood, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Rambo si è ritirato a vita privata in Arizona. Quando però riceve la notizia che una giovane a lui legata è stata rapita, decide di andare a cercarla.

Ocean's Thirteen, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Film del 2007 diretto da Steven Soderbergh, terzo capitolo della trilogia iniziata con “Ocean's Eleven - Fate il vostro gioco”. Danny Ocean organizza un colpo ai danni di Willy Banks, colpevole di aver mandato in rovina Reuben Tishkoff, ex proprietario di un casinò e amico di Danny.

Film thriller da vedere stasera in TV

Codice d'emergenza, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

La figlia di un'operatrice del 911 e di un poliziotto viene rapita. I due devono seguire le istruzioni del responsabile, intenzionato a creare dei diversivi per agire indisturbato in città.

Film Horror da vedere stasera in TV

It, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Un gruppo di adolescenti scopre l'esistenza di un'entità malvagia che si nutre delle paure degli esseri umani e che ha le sembianze di un pagliaccio di nome Pennywise.

Film sentimentali da vedere stasera in TV

Cocktail ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Un giovane e affascinante disoccupato di New York diventa il re dei barman dell'Upper East Side a Manhattan, prima di trasferirsi in Giamaica e incontrare l'amore.

The Operative - Sotto copertura, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Una donna viene scelta dal Mossad per compiere una missione sotto copertura a Teheran, ma si ritrova coinvolta in un complesso triangolo con il suo obiettivo e l'uomo che si occupa di lei.

Sapori e dissapori, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Kate è una chef di successo ma eccessivamente seria. Un giorno Nick viene assunto come secondo chef e conquista tutti con la sua bravura e allegria. Kate se ne sente minacciata...

Film drammatici da vedere stasera in TV

L'albero del vicino, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Konrad ed Eybjorg si lamentano con i loro vicini di casa Inga e Baldvin, perché il loro albero fa una grande ombra sulla loro veranda. Questo reclamo dà inizio a una faida che degenera in modo esponenziale.

Film commedie da vedere stasera in TV

L'ora legale, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Gli abitanti del villaggio siciliano di Pietrammare vivono nel caos: le strade hanno buche, spazzatura e rifiuti giacciono ammucchiati sui marciapiedi. Un giorno appare un nuovo candidato per l'ufficio del sindaco, che promette grandi cambiamenti.

...E fuori nevica!, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Commedia. Due fratelli, Enzo e Stefano, sono costretti dopo la morte della madre a prendersi cura del terzo figlio, Cico, affetto da una forma di autismo.

Film drammatici da vedere stasera in TV

We Are Who We Are, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Prima serie tv diretta da Luca Guadagnino. La trama ruota attorno a due adolescenti, figli di militari statunitensi di stanza nella base militare di Chioggia, in Italia. Tra amicizie e primi amori.

I programmi in chiaro

Ballando con le stelle, ore 20:35 su Rai 1

Quindicesima edizione dello show condotto da Milly Carlucci. Dieci puntate in cui tredici personaggi Vip impareranno l'arte del ballo in coppia con i maestri professionisti.

S.W.A.T., ore 21:05 su Rai 2

Stagione 3 Episodio 13, “Missione Tokio”. La S.W.A.T. cattura Koji Kimura, uomo di fiducia del capo del clan di Nozawa e si occupa del suo trasferimento in Giappone.

Sapiens Un solo pianeta, ore 21:45 su Rai 3

“La città dei Sapiens”. Condotto da Mario Tozzi. Un programma che pone domande sull'uomo, sulla natura, sullo spazio, sulla terra e sul futuro dei Sapiens.

Inferno di cristallo, ore 21:22 su Rete 4

San Francisco è in festa per l'inaugurazione di un grattacielo di 138 piani. Purtroppo l'edificio è stato costruito con materiali scadenti e, proprio mentre le autorità e l'alta società sono raccolte all'ultimo piano, si verifica un corto circuito.

Tu sì que vales, ore 21:20 su Canale 5

Artisti e sportivi di ogni genere si sottopongono al giudizio di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari.

Monster Trucks , ore 21:20 su Italia 1

Tripp è uno studente con la passione per i truck, quando scopre una creatura di nome Creech che succhia benzina, decide di intraprendere uno straordinario viaggio per condurlo dalla sua famiglia.

Atlantide, ore 21:15 su La7

Nel programma di approfondimento storico e culturale, Andrea Purgatori ci racconta eventi e personaggi con documentari e testimonianze esclusive.

L'uomo bicentenario, ore 21:30 su Tv8

Costruito per svolgere i compiti di un domestico, un robot manifesta doti di creatività e curiosità che sorprendono la famiglia che lo ha acquistato. Educato da Richard Martin, Andrew inizia a sviluppare la volontà di appartenere alla specie umana.

Gang latine a Milano, ore 21:25 su Nove

A Milano di recente si è sviluppato un fenomeno che non ha eguali nel resto del Paese, quello delle gang di latinoamericane, le cosiddette pandillas.