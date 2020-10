Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 12 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 12 ottobre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film comici da vedere stasera in TV

Un figlio di nome Erasmus, ore 21.15 su Sky Cinema Uno

Luca e Paolo protagonisti di un road movie con Ricky Memphis: quattro amici scoprono che una ex in comune ha avuto un figlio da uno di loro.

Ricomincio da tre, ore 19.50 su Sky Cinema Comedy

Massimo Troisi nel film che lo ha consacrato al grande pubblico: un giovane partenopeo, stanco della monotonia della vita provinciale, decide di trasferirsi a Firenze.

Annie - La felicità è contagiosa, ore 21.15 su Sky Cinema Uno +24

Jamie Foxx e Cameron Diaz in una commedia divertente: uno dei candidati a sindaco di New York prende in custodia una bambina per fare breccia nel cuore degli elettori.

I miei più cari amici, ore 21.15 su Sky Cinema 3

Un amico invita sette attori falliti a passare del tempo in un castello per farsi perdonare di un vecchio torto.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Accadde in aprile, ore 21.15 su Sky Cinema Due

Il genocidio dei ruandesi Tutsi per mano degli Hutu raccontato attraverso la storia di due fratelli che si ritrovano ai lati opposti della barricata.

Film thriller da vedere stasera in TV

Dieci piccoli indiani - Parte 2, ore 21.15 su Sky Cinema Collection

La miniserie tratta dall'opera di Agatha Christie: nella casa di una misteriosa coppia, ospiti e domestici vengono incolpati di un omicidio.

A Beautiful Day, ore 21.00 su Sky Cinema Drama

Il premio Oscar Joaquin Phoenix interpreta un veterano di guerra che viene incaricato di trovare la figlia di un politico.

Film d'animazione da vedere stasera in TV

Il piccolo yeti, ore 21.00 su Sky Cinema Family

Avventura e divertimento sulle vette dell'Himalaya, dove una ragazza deve riportare un cucciolo di yeti.

Film d'azione da vedere stasera in TV

Con Air, ore 21.00 su Sky Cinema Action

Un aereo che porta a bordo dei galeotti viene dirottato da uno psicopatico. Con Nicolas Cage e John Malkovich.

Colombiana, ore 21.15 su Premium Cinema 1 +24

Zoe Saldana è una fredda e spietata assassina alla caccia del responsabile della morte dei suoi genitori.

Film horror da vedere stasera in TV

Somnia, ore 21.00 su Sky Cinema Suspence

Una coppia adotta Cody, un bambino affetto da un problema terrificante che si manifesta appena si addormenta.

Film musicali da vedere stasera in TV

Footlose, ore 21.00 su Sky Cinema Romance

Film culto degli anni '80 con Kevin Bacon nei panni di un ragazzo che si ribella al divieto di ballare imposto da un pastore bigotto.

Film biopic da vedere stasera in TV

Tolkien, ore 21.15 su Sky Cinema Due +24

Biopic che racconta gli anni formativi di J.R.R. Tolkien, l'autore de 'Il Signore degli Anelli'.

Film fantastici da vedere stasera in TV

Il Signore degli anelli - La compagnia dell'anello, ore 21.15 su Premium Cinema 1

Primo capitolo della saga di Peter Jackson: inizia l'ardua impresa dell'hobbit Frodo.

Film d'avventura da vedere stasera in TV

Cuori ribelli, ore 21.15 su Premium Cinema 2

Nicole Kidman e Tom Cruise diretti da Ron Howard in una storia d'amore ambientata a fine '800.

I programmi in chiaro

Io ti cercherò, ore 21.25 su Rai 1

Nuovo appuntamento con la fiction targata Rai: nel cast Alessandro Gassmann, Maya Sansa, Luigi Fedele e Zoe Tavarelli.

Chiara Ferragni Unposted, ore 21.20 su Rai 2

Film documentario sulla vita di Chiara Ferragni, la prima influencer al mondo nel campo della moda secondo Forbes.

Presadiretta, ore 21.20 su Rai 3

Si rinnova l'appuntamento settimanale con il programma di approfondimento di Riccardo Iacona e di Cristina De Ritis.

Grande Fratello Vip, ore 21.43 su Canale 5

Alfonso Signorini conduce in studio la nuova edizione del Grande Fratello Vip.

Le Iene presentano: do you know Mirko Scarcella, ore 21.18 su Italia 1

Puntata speciale delle Iene che indagano sul guru di Instagram Mirko Scarcella.

Quarta Repubblica, ore 21.20 su Rete 4

Nicola Porro conduce il programma che affronta i temi d'attualità in Italia.

Grey's Anatomy, ore 21.15 su La7

Nuovo appuntamento con la serie tv che racconta la vita della dottoressa Meredith Grey, tirocinante di chirurgia presso un ospedale di Seattle.

Cuochi d'Italia - Il campionato del Mondo, ore 21.30 su TV8

Lo chef Bruno Barbieri guida 20 cuochi professionisti che si sfidano a colpi di piatti tipici.

Hitman, ore 21.25 su Nove

Un sicario spietato è capace di portare a compimento tutte le esecuzioni che gli vengono commissionate.