Joaquin Phoenix e Rooney Mara aspettano il primo figlio

Joaquin Phoenix diventerà padre. L’attore e Rooney Mara si preparano all’arrivo del loro primo bambino, la notizia è stata diffusa da PageSix.

PageSix ha lanciato un’indiscrezione che ha subito fatto il giro del web. Il Premio Oscar (qui le foto più belle del protagonista di Joker) si prepara all’arrivo del primo figlio con Rooney Mara. Dal 2016 i due attori formano una delle coppie più amate, glam e popolari del mondo dorato di Hollywood.

La notizia, rivelata al magazine da una persona vicina alla coppia, non ha ancora ricevuto conferma da parte dei diretti interessati che nel corso degli anni hanno sempre preferito mantenere il massimo riserbo proteggendo la propria privacy.

Hollywood: i lieti eventi

In queste settimane numerosi lieti eventi hanno tenuto banco ad Hollywood, la prima riguarda la gravidanza di Katy Perry che è in procinto di dare alla luca la sua primogenita con Orlando Bloom.

Troviamo poi Melissa Rauch che ha festeggiato la nascita di Brooks con un lungo post sul suo profilo Instagram in cui ha raccontato la gravidanza ai tempi del Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA): “Sono incredibilmente grata e felice di annunciare la nostra del nostro bambino, Brooks Rauch, al quale abbiamo appena dato il benvenuto nel mondo e subito nei nostri cuori".

In seguito l'attrice ha aggiunto: "Il suo arrivo è stato possibile, e non in piccola parte, grazie agli eroi schierati in prima linea, infermieri e dottori che ogni giorno lavorano per assicurarsi che la vita vada avanti, qualunque sia la situazione. Le parole non possono spiegare quanto sia grata di avere questo piccolo bambino nella nostra famiglia, ma dire che partorire in questo momento sia surreale è un eufemismo”.