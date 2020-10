Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 11 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 11 ottobre, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film Commedia da vedere stasera in TV

Annie - La felicità è contagiosa, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Con Jamie Foxx e Cameron Diaz, una divertente commedia che vede un candidato sindaco di New York prendere in custodia una bambina per apparire come benefattore.

Omicidio all’italiana, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Maccio Capatonda, Sabrina Ferilli ed Hertbert Ballerina in una commedia tutta da ridere. La morte di una contessa ribalta un piccolo paese in Abruzzo.

Voler - Tornare, ore 21.14 su Premium Cinema 2

Con Penelope Cruz e un cast tutto femminile alle prese con situazioni surreali.

Beverly Hills Cop II - Un piedipiatti a Beverly Hills II, ore 21.15 su Premium Cinema 3

Il secondo film della saga di Eddie Murphy. Un poliziotto indisciplinato indaga sul ferimento di un amico in California.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Blitz, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Jason Statham in un action a Londra. Un poliziotto è alla ricerca di un serial killer che sceglie le sue vittime fra le forze dell’ordine.

Colombiana, ore 21.14 su Premium Cinema 1

Un’assassina a caccia di chi ha ucciso i suoi genitori quando lei era solo una bambina. Protagonista Zoe Saldana.

Ocean's eleven - fate il vostro gioco, ore 21.15 su Premium Cinema Uno +24

Il primo capitolo di una faraonica rapina. Cast d’eccezione con Brad Bitt, George Clooney, Julia Roberts e Matt Damon.

Film Biografici da vedere stasera in TV

Tolkien, ore 21.15 su Sky Cinema Due

La biografia di uno degli autori più amati di sempre. Dagli anni formativi fino all’orrore della guerra.

Ogni tuo respiro, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Colpito dalla polio in Africa, Robin Cavendish accetta una cura sperimentale. A convincerlo è la moglie Diane.

Film Drammatici da vedere stasera in TV

Creed - Nato per combattere, ore 21.16 su Sky Cinema Rocky

Il film che ha rilanciato la mitologia di Rocky. Il figlio di Apollo Creed chiede a Balboa di diventare il suo allenatore.

A mano disarmata, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Una giornalista di ‘La Repubblica’ che indaga sulla malavita di Ostia. Non mancheranno delle pericolose ritorsioni.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

A spasso col panda, ore 21:00 su Sky Cinema Family

L’orso Mic Mic e i suoi amici intraprendono un viaggio verso la Cina per riportare un piccolo panda dai suoi genitori.

Film Thriller da vedere stasera in TV

Il coraggio di Karen, dalle 21:00 su Sky Cinema Suspence

Un thriller psicologico. Una donna salva la vita di un ragazzo durante una rapina. La gratitudine dell’uomo nei suoi confronti sarà sempre più morbosa.

Film Gialli da vedere stasera in TV

Petra (Stagione 1, ep. 4), ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Petra e Antonio indagano sul ritrovamento di un corpo. Saranno aiutati da un’addestratrice e un veterinario.

Film Romantici da vedere stasera in TV

Il sole è anche una stella, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Una commedia romantica tratta dal bestseller. Natasha sta per essere cacciata via dagli Stati Uniti, ma poi incontra Daniel, un ragazzo di origini coreane.

I programmi in chiaro

Nations League - Polonia-Italia, ore 20:30 su Rai 1

La prima uscita della Nazionale azzurra di Roberto Mancini in Nations League. Giocherà contro la Polonia.

N.C.I.S. Los Angeles Confessioni, ore 21:00 su Rai 2

Eric accetta un nuovo impiego e scopre che l’azienda è stata acquisita dai cinesi. Che rubano tecnologie militari americane per poi rivenderle.

Che tempo Che fa, ore 20:00 su Rai 3

Programma varietà e talk show condotto da Fabio Fazio. Stasera il primo appuntamento dell’anno con tante novità nel cast.

Live Non è la D’Urso, ore 21:20 su Canale 5

Programma varietà e talk show condotto da Barbara D’Urso. Interviste e approfondimenti su argomenti del momento e gossip.

Viaggio nell’isola misteriosa, ore 21.30 su Italia 1

Sean Anderson, giovane esploratore, intraprende un viaggio con il compagno di sua madre alla ricerca del nonno.

Le due vie del destino, ore 21:27 su Rete 4

Un ex ufficiale inglese scopre che il suo vecchio interprete giapponese è ancora vivo. Lo cercherà per vendicarsi delle torture subite.

Non è l’arena, ore 20:35 su La7

Dibattiti con tanti ospiti su temi di attualità e politica. Alla conduzione c’è Massimo Giletti.

MasterChef Italia ep. 8, ore 21:30 su TV8

Il talent show culinario più amato di sempre. I concorrenti gareggiano per realizzare il loro sogno di diventare MasterChef d’italia.

Paolo Borsellino - Era mio padre, ore 21:25 su NOVE

La lunga lettera scritta da Manfredi, figlio di Paolo Borsellino, che ricostruisce la vita del padre attraverso immagini originali e testimonianze degli amici.