Sky Cinema Rocky, un canale da pesi massimi

Dal 5 all’11 ottobre Sky Cinema Collection rende omaggio al più famoso pugile del grande schermo, mandando in onda tutti i sei capitoli della saga creata da Sylvester Stallone e gli spin-off Creed – Nato per combattere e Creed II (tutti i titoli sono disponibili anche On Demand)

Sul canale 303 andranno in onda tutti i film della saga “originale”, a cominciare da Rocky , film scritto e interpretato dallo stesso Stallone e diretto da John G. Avildsen: all’epoca la storia di Rocky Balboa, boxeur incapace di sfondare, che trova però la chance di sfidare i propri limiti nell’incontro con il campione in carica Apollo Creed (Carl Weathers), fu un vero trionfo, in grado di portare a casa gli Oscar per Miglior film, Miglior regia e Miglior montaggio e di meritare a Sylvester le nomination come Miglior attore protagonista e Miglior sceneggiatura originale.

I fan di Rocky avranno infatti la possibilità di rivedere anche i due spin-off nati dalla saga sul mondo del pugilato, testimonianza perfetta di come il mondo creato da Stallone abbia sufficiente spessore da non esaurirsi con il suo personaggio principale. Ecco quindi che su Sky Cinema Rocky andranno anche in onda Creed – Nato per combattere di Ryan Coogler, pellicola del 2015 in cui il nostro eroe, ormai in pensione, si ritrova a fare da allenatore ad Adonis Johnson (Micheal B. Jordan), figlio illegittimo del suo vecchio rivale Apollo Creed, e il sequel Creed II.



Otto film, tutti quanti potenti come un gancio ben assestato (e tutti quanti disponibili anche On Demand). Quindi rimettetevi in forma, indossate i guantoni da boxe e preparatevi ad accompagnare Rocky Balboa nel viaggio epico che ha portato il celebre pugile fin sulla vetta del mondo: l’appuntamento è dal 5 ottobre sul canale 303 di Sky!