Sylvester Stallone parla del futuro di Rocky

Sylvester Stallone ha parlato di “Creed 3” e dei suoi piani per Rocky Balboa in una Q&A su Instagram

Sylvester Stallone non può dimenticare il suo primo amore: Rocky Balboa. Il personaggio che ha di fatto cambiato la sua vita, donandogli una carriera di successo. La sua storia si è evoluta nel corso degli anni, andando a preferire una luce più intensa e drammatica. Stallone ha poi trovato il modo di rinnovare la saga, dando spazio a Michael B. Jordan, nel ruolo del figlio di Apollo Creed. Sono così nati i primi due film di “Creed”, nei quali Rocky fa da allenatore al giovane talento.

Si è più volte parlato di un addio di Stallone a questo personaggio ma, nel corso di un Q&A dell’attore sul proprio account Instagram, ecco la verità sul futuro dello stallone italiano.

Il futuro di Rocky Balboa

La scorsa estate Sylvester Stallone aveva spiegato d’avere in mente un’idea per Rocky. Un nuovo film nel quale il pensionato pugile avrebbe preso sotto la propria ala un giovane pugile. Un immigrato senza documenti, col quale si sarebbe diretto a sud dal confine, provando a tramutare la sua rabbia in una spinta verso il successo sul ring.

Di tempo ne è passato e nessun progetto è stato annunciato. Nel corso del Q&A sul suo profilo Instagram Stallone ha spiegato come vi siano chance di tornare per una parte in “Creed 3”. Non è però da escludere la creazione di un nuovo capitolo: “Non dico mai di no a Rocky. Ho un paio di idee”.

Si tratta però di idee di difficile realizzazione, come lo stesso Stallone ha ammesso: “Non coinvolgono realmente il ring. Non come dovrebbero. Non so se possa essere abbastanza stimolante per il pubblico”.

Intanto proseguono le discussioni sul futuro della saga con protagonista Michael B. Jordan. L’ultimo aggiornamento ufficiale dell’attore risale a settembre 2019. Ha spiegato come “Creed 3” si farà senza dubbio, anche se al momento non si ha ancora una data precisa per l’inizio delle riprese. Non è da escludere che Jordan possa rivestire un doppio ruolo in questa pellicola, quello di attore e regista.