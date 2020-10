Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 3 ottobre

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 3 ottobre, in TV su Sky. Commedie, drammatici e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film polizieschi da vedere stasera in TV

Petra, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Serie tv per la regia di Maria Sole Tognazzi, con Paola Cortellesi. Storie crime ispirate alla famosa detective di Barcellona, il personaggio creato alla metà degli anni '90 dalla penna di Alicia Giménez-Bartlett.

Film documentari da vedere stasera in TV

Starman, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Un film di Gianluca Cerasola. Documentario che racconta la preparazione della missione spaziale dell’Esa “Beyond” da parte dell’astronauta italiano dell’Esa Luca Parmitano.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Nel centro del mirino, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

L'agente speciale Frank Horrigan chiede di poter essere tra gli uomini di scorta del presidente degli Stati Uniti. Uno psicopatico, Mitch Leary, minaccia infatti di assassinare il primo cittadino americano.

Wonder Woman, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Un pilota americano si schianta sulle rive dell'isola sulla quale Diana è cresciuta e le racconta di una terribile guerra nel mondo esterno. La principessa decide di lasciare la propria casa e combattere per porre fine al conflitto.

Film d'animazione da vedere stasera in TV

Billy il koala, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Un coraggioso koala di nome Billy, in compagnia di alcuni amici, decide di andare in cerca del padre, scomparso mentre era sulle tracce del leggendario mare dei draghi bianchi.

Film thriller da vedere stasera in TV

Codice 999, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Un gruppo di poliziotti corrotti viene ricattato dalla mafia russa per portare a termine una rapina apparentemente impossibile.

Ocean's 8, ore 21:14 su Premium Cinema 1

La pellicola è sequel e spin-off al femminile della trilogia Ocean's. Una banda di donne, truffatrici professioniste, progetta di mettere a segno il colpo del secolo in occasione dell'annuale Met Gala di New York.

Cash - Paga o muori, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Una coppia di sposi si ritrova una valigia piena di soldi sul cofano dell’auto. Poi un losco individuo li contatta, deciso a riavere il malloppo.

Film sentimentali da vedere stasera in TV

Come farsi lasciare in 10 giorni, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Andie lavora per una famosa rivista mentre Benjamin è un creativo pubblicitario. Lei deve scrivere un articolo su come farsi lasciare dal proprio ragazzo in dieci giorni, mentre lui scommette col proprio capo di far innamorare una ragazza.

Il signore dello zoo, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Commedia. Griffin Keyes è il custode del Franklin Park Zoo. Un giorno decide trovarsi una compagna e abbandona il lavoro. Gli animali, per farlo desistere, decidono di parlare e di insegnare all'uomo le regole del corteggiamento.

Il presidente - Una storia d'amore, ore 21:15 su Premium Cinema 2

All'approssimarsi del primo mandato come presidente degli Stati Uniti, Andrew Shepherd ha la vittoria quasi garantita. Quando s'innamora di Sidney Ellen Wade, un'avvocatessa ambientalista, la rielezione inizia ad allontanarsi...

Film drammatici da vedere stasera in TV

The Normal Heart, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Negli anni 80, uno scrittore e una dottoressa cercano di combattere l'ignoranza e il pregiudizio sulla diffusione dell'HIV nella comunità gay.

Film commedie da vedere stasera in TV

Scappo a casa, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Interpretato da Aldo Baglio, per la prima volta protagonista di un film da solista senza Giovanni e Giacomo. Michele è un uomo superficiale e viziato che ama frequentare belle donne e ostentare la propria finta ricchezza. La sua vita, tuttavia, prende una svolta inaspettata durante un viaggio a Budapest.

Caccia al tesoro, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Commedia del 2017, co-scritta e diretta da Carlo Vanzina, qui al suo ultimo lavoro come regista. Una famiglia bisognosa è in cerca di denaro per poter operare il nipotino di nove anni, gravemente malato. I parenti, allora, provano a chiedere un miracolo a San Gennaro, il quale, inaspettatamente, risponde.

Film drammatici da vedere stasera in TV

I Miserabili, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Stéphane si unisce alla squadra anti crimine di Montfermeil, vicino Parigi, dove regna un clima di tensione e violenza generato dalle bande dei malviventi, il cui unico obiettivo è ottenere il controllo del quartiere.

I programmi in chiaro

Ballando con le stelle, ore 20:35 su Rai 1

Quindicesima edizione dello show condotto da Milly Carlucci. Dieci puntate in cui tredici personaggi Vip impareranno l'arte del ballo in coppia con i maestri professionisti.

S.W.A.T., ore 21:05 su Rai 2

Una banda di ladri ruba dell'attrezzatura per saldature. In particolare, una lancia termica che serve per aprire un caveau che altrimenti sarebbe impenetrabile...

Questione di karma, ore 21:45 su Rai 3

Commedia con Fabio De Luigi ed Elio Germano. Giacomo è l'erede di una ricchissima famiglia di industriali, la perdita del padre lo porta ad avvicinarsi all'esoterismo e si convince che il defunto genitore si sia reincarnato nel corpo di Mario.

Tu sì que vales, ore 21:20 su Canale 5

Artisti e sportivi di ogni genere si sottopongono al giudizio di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari.

L'era glaciale - In rotta di collisione, ore 21:20 su Italia 1

L'ennesimo tentativo di mettere al sicuro la propria ghianda, porta Scrat nello spazio dove, a bordo di un disco volante, provoca la collisione tra due pianeti.

Die Hard - Vivere o morire, ore 21:22 su Rete 4

John McClane deve trovare e proteggere un hacker, Matthew Farrell, che è l'unico che può mettere fine ad un attacco informatico che ha messo in ginocchio gli Stati Uniti.

Il socio, ore 21:15 su La7

Un giovane avvocato diventa socio di un piccolo ma prestigioso studio legale, per scoprire in seguito che la maggior parte dei clienti sono dalla parte sbagliata della legge.

La tela dell'assassino, ore 21:30 su Tv8

Thriller. Promossa a ispettore di polizia, Jessica si ritrova sulle tracce di un assassino che sembra uccidere tutti gli uomini con cui lei ha avuto delle relazioni sentimentali.

Spaccio Capitale, ore 21:25 su Nove

Seguiamo le operazioni dell'Arma dei Carabinieri a Tor Bella Monaca, quartiere situato alla periferia est di Roma e piazza di spaccio più grande d'Italia.