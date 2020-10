"I Miserabili", un affresco sulle banlieue firmato dal regista Ladj Ly

Premio della Giuria al Festival di Cannes e candidato all’Oscar® come miglior film internazionale, un ritratto autentico e senza pregiudizi della periferia parigina. In prima tv Venerdì 2 ottobre alle 21.15 su Sky Cinema Due . Disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW

approfondimento I Miserabili, il film di Ladj Ly tra rabbia e riscatto «Io vengo dalle Banlieue e dal documentario e mi interessava raccontare la periferia parigina nel modo più fedele possibile, senza schierarmi». Con questo assunto parte il lavoro di Ladj Ly per la sua opera prima, “I Miserabili” che, dopo essere uscito in digitale durante i mesi dell’emergenza sanitaria, arriva in prima tv su Sky Cinema, venerdì 2 ottobre alle 21.15 su Sky Cinema Due, disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW TV.

La trama di I Miserabili approfondimento I Miserabili diventerà una trilogia, parola di Ladj Ly Premio della Giuria al Festival di Cannes nel 2019, l’acclamata opera prima del regista francese Ladj Ly, è stata candidato all’Oscar® come miglior film internazionale e ha trionfato ai César ottenendo numerosi riconoscimenti tra cui Miglior Film. Girato esattamente dove Victor Hugo aveva ambientato il suo romanzo, a Montfermeil, nella periferia a un’ora dal cuore di Parigi si consuma un thriller dal ritmo avvincente e adrenalinico. Stéphane (interpretato da Damien Bonnard), insieme a due colleghi veterani di una squadra anticrimine, si trova a fronteggiare una guerra tra bande, membri di un ordine religioso, ragazzini in rivolta. Un semplice episodio di cronaca – il furto di un leone – diventerà il pretesto per una deflagrante battaglia per il controllo del territorio, in un tutti contro tutti senza pietà.