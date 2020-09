I 10 momenti che ricorderemo del Festival di Venezia 2020

5/10

E' nata una stella La Coppa Volpi 2020 celebra la nascita di una nuova stella nel cinema anglosassone: l'inglese Vanessa Kirby, già conosciuta dai fan di The Crown nel ruolo della principessa Margaret, e protagonista a Venezia con due ruoli molto forti e molto diversi per ambientazione, epoca e carattere in The World to Come e in Pieces of a Woman (per il quale è stata premiata). La sua bellezza algida, quasi irreale, non è passata inosservata né sul grande schermo né sui red carpet.

The World to Come, la recensione