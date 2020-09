Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 7 settembre

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 7 settembre, in TV su Sky. Commedie, thriller e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Gli anni più belli, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film diretto da Gabriele Muccino che racconta la storia di quattro amici, interpretati da Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria, nell'arco di 40 anni, dagli anni ottanta a oggi.

Film thriller da vedere stasera in TV

Zero Dark Thirty, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film del 2012 diretto da Kathryn Bigelow, basato sull'attività dei servizi segreti che ha portato all'individuazione e all'uccisione di Osama bin Laden il 2 maggio 2011.

Film d'animazione da vedere stasera in TV

Cattivissimo me 2, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Gru è ormai un ex cattivo. Un giorno viene contattato dalla Lega Anti Cattivi per indagare sulla scomparsa di un laboratorio in cui venivano condotte sperimentazioni su un siero capace di trasformare gli esseri viventi in micidiali bestie viola.

Film d'azione da vedere stasera in TV

The Karate Kid - La leggenda continua, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Si tratta del quinto film della serie The Karate Kid, di cui segna il remake. Appena trasferitosi in Cina, il giovane Dre si innamora di Mei, una sua compagna di classe, causando l'ira del bullo della scuola, Cheng. Un amico, Mr. Han, lo istruisce allora al Kung Fu.

Fast & Furious 8, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

È l'ottavo film della serie Fast and Furious. I membri del gruppo sono messi a dura prova quando una misteriosa donna irretisce Dom per convincerlo a intraprendere nuovamente la strada del crimine e a tradire coloro che gli sono più cari.

Film horror da vedere stasera in TV

Hansel & Gretel - Cacciatori di streghe, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Pellicola del 2013 diretto da Tommy Wirkola, e pensata come continuazione della fiaba dei fratelli Grimm. I protagonisti sono Jeremy Renner e Gemma Arterton nei panni di Hansel e Gretel, impegnati a combattere contro una congrega di streghe comandata dalla malvagia Muriel.

La mummia, ore 21:14 su Premium Cinema 1

La pellicola, del 2016, ha come protagonisti Tom Cruise, Sofia Boutella, Annabelle Wallis e Russell Crowe. Si tratta di una nuova versione (e reboot) dell'omonimo film del 1932.

Film thriller da vedere stasera in TV

Perfect Stranger, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Rowena (Halle Berry) è una giornalista che inizia ad indagare sull'omicidio dell'amica d'infanzia Grace Clayton. Durante le sue indagini scopre che l'amica aveva un legame con il noto pubblicitario Harrison Hill (Bruce Willis), e che lo ricattava minacciandolo di portare alla luce la loro relazione clandestina.

Film commedie sentimentali da vedere stasera in TV

Destinazione matrimonio, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Film del 2018 diretto da Victor Levin con protagonisti Keanu Reeves e Winona Ryder. Frank e Lindsay si incontrano in aeroporto, si piacciono ma dopo poco iniziano a litigare furiosamente. Più tardi scopriranno di essere diretti entrambi allo stesso matrimonio...

Famiglia all'improvviso - Istruzioni non incluse, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

La vita di Samuel (Omar Sy), un uomo single dedito alla vita sregolata e alle avventure amorose, cambia radicalmente quando una delle sue ex compare all'improvviso e gli lascia una bambina tra le braccia dicendogli che è sua figlia.

Il pescatore di sogni, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Alfred Jones è uno scienziato introverso, esperto di ittica al servizio del governo britannico. Un giorno riceve la richiesta, da parte di uno stravagante sceicco, di introdurre la pesca al salmone negli aridi altipiani dello Yemen.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Il verdetto, ore 21:45 su Sky Cinema Drama

Pellicola con Emma Thompson e Stanley Tucci. La giudice Fiona May affronta una lotta contro il tempo quando si trova a dover decidere sulle sorti di un ragazzino che ha disperatamente bisogno di una trasfusione di sangue nonostante l'opposizione della famiglia.

Nevia, ore 21:15 su Sky Cinema per te

Film drammatico diretto da Nunzia De Stefano, ambientato nel campo container di Ponticelli. Nevia è un'adolescente caparbia, cresciuta con la nonna, la zia e la sorella in un campo container a Ponticelli. Un giorno, l'arrivo di un circo irrompe nella quotidianità della ragazza...

Film commedie da vedere stasera in TV

Febbre a 90°, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Film del 1997 diretto da David Evans, tratto dall'omonimo romanzo di Nick Hornby. Protagonista è Paul Ashworth (Colin Firth), tifoso accanito dell'Arsenal. Nella scuola dove insegna conosce Sarah che però non condivide la sua passione sportiva.

Una famiglia perfetta, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Film del 2012 diretto da Paolo Genovese e interpretato tra gli altri da Sergio Castellitto, Claudia Gerini, Carolina Crescentini e Marco Giallini. Leone è un uomo ricco ma molto solo che decide di ingaggiare una compagnia di attori per far interpretare loro la famiglia che non ha mai avuto.

I programmi in chiaro

UEFA Nations League - Paesi Bassi Vs Italia, ore 21:25 su Rai 1

Gli Azzurri di Roberto Mancini sfidano ad Amsterdam i Paesi Bassi di Dwight Lodeweges.

Ritorno al Marigold Hotel, ore 21:20 su Rai 2

Film del 2015 diretto da John Madden, sequel di Marigold Hotel. Sonny torna in India dagli Stati Uniti e deve gestire il Marigold Hotel. Muriel, un'anziana donna inglese aiuta il giovane, sull'orlo di una crisi di nervi per le difficoltà economiche e sentimentali.

Presa diretta - Lavorare meno lavorare tutti, ore 21:20 su Rai 3

Viaggio-inchiesta di Riccardo Iacona e la sua squadra attraverso i nervi scoperti del paese.

Daydreamer Le ali del sogno, ore 21:20 su Canale 5

Episodio 64 della prima stagione. Sanem crea un profumo speciale per Can, che ne resta impressionato. Nel frattempo, in ufficio c'e' un po' di scompiglio: una spia ha installato una telecamera nascosta nell'ufficio della Fikri Harica.

Lincoln Rhyme Caccia al collezionista di ossa, ore 21:30 su Italia 1

Settimo episodio della prima stagione, dal titolo “Requiem”. Amelia trova un vecchio biglietto scritto dal Collezionista di ossa, indirizzato alla madre della prima vittima. Quando la squadra, grazie alle intuizioni di Lincoln, individua il posto della sepoltura della vittima, il cadavere è scomparso.

Quarta repubblica, ore 21:25 su Rete 4

Programma condotto da Nicola Porro affronta temi d'attualità, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti.

Il giurato, ore 21:15 su La7

Thriller con protagonisti Demi Moore e Alec Baldwin. Un sicario mafioso minaccia di uccidere il figlio di una giurata a meno che essa non influenzi il risultato del processo in cui è coinvolto.

Gomorra la serie, ore 21:30 su Tv8

Primo episodio della terza stagione. Si scoprirà cosa è successo a Genny, Ciro e agli altri temibili personaggi, tra nuovi nemici e nuove alleanze.

Il Signore degli Anelli - La Compagnia dell'Anello, ore 21:20 su Nove

Fantasy del 2001 diretto da Peter Jackson, primo capitolo della trilogia. Un giovane hobbit e un variegato gruppo, composto da umani, un nano, un elfo e altri hobbit, partono per una delicata missione, guidati dal potente mago Gandalf. Devono distruggere un anello magico e sconfiggere il malvagio Sauron.