Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 17 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 17 agosto, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film comici da vedere stasera in TV

Tuttapposto, ore 21:15 su Sky Cinema Uno e alle 21:45 su Sky Cinema per te

Roberto Lipari e Luca Zingaretti in una commedia che vede uno studente, figlio del rettore di un ateneo, creare scompiglio realizzando una app per valutare i docenti.

Nudi e felici, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Jennifer Aniston e Paul Rudd in una commedia che vede una coppia di sposi costretta a lasciare la città, imbattendosi in una comunità hippie che pratica il nudismo.

Good Boys – Quei cattivi ragazzi, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Irriverente commedia prodotta da Seth Rogen. I dodicenni Max, Lucas e Thor hanno una festa che li attende. Sfruttando un drone, intendono apprendere più nozioni possibili sull’altro sesso.

Mediterraneo, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Premio Oscar per questo film cult di Gabriele Salvatores. Nel 1941 un gruppo di soldati italiani ha l’ordine di presidiare un’isola greca, apparentemente deserta.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Il professore e il pazzo, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Mel Gibson e Sean Penn nel resoconto di una storica impresa nel 1879. Al fine di redigere il primo dizionario di inglese, un accademico di Oxford riceve l’aiuto di un reduce, rinchiuso in manicomio.

Gloria Bell, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Julianne Moore e John Turturro nel remake di “Gloria”. Una 50enne, divorziata con figli, non rinuncia a godersi la vita, continuando a credere nel vero amore.

Un segreto tra di noi, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Una tipica famiglia americana di successo vede riaffiorare antichi rancori. Film con Julia Roberts, Willem Dafoe e Ryan Reynolds.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Il mistero della casa del tempo, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Jack Black e Cate Blanchett in un intrigante film fantasy di Eli Roth. L’orfano Lewis si trasferisce a casa dell’eccentrico zio, scoprendo un mondo di streghe e incantesimi.

Film sui supereroi da vedere stasera in TV

Spider-Man 3, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Terzo capitolo della trilogia di Sam Raimi su Spider-Man, interpretato da Tobey Maguire. Un parassita contagia l’arrampicamuri, lasciando emergere il suo lato più oscuro.

Film thriller da vedere stasera in TV

Beast Of Burden – Il Trafficante, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Thriller con Daniel Radcliffe. Un pilota d’aerei ha soltanto un’ora per riuscire a consegnare un carico di droga, salvando così la vita di sua moglie.

Film romantici da vedere stasera in TV

Letters to Juliet, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Amanda Seyfried in una commedia romantica ambientata a Verona. Il ritrovamento di una lettera d’amore, rimasta nascosta per ben 50 anni, innesca una struggente avventura romantica.

10 cose da fare prima di lasciarsi, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Commedia romantica con Christina Ricci. Un uomo e una donna si incontrano in un bar e, tra realtà e immaginazione, il loro destino prende una particolare piega.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Hunger Games – Il canto della rivolta – Parte 1, ore 21:14 su Premium Cinema 1

Prima parte dell’ultimo capitolo della saga con protagonista Jennifer Lawrence. Katniss, simbolo della Resistenza, deve salvare Peeta.

Fast and Furious, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Primo capitolo della celebre saga con Paul Walker, Vin Diesel e Michelle Rodriguez. Un agente dell’FBI si infiltra in un gruppo di appassionati di motori che nasconde una doppia vita criminale.

I programmi in chiaro

La mossa del cavallo, ore 21:25 su Rai 1

Episodio dal titolo “C’era una volta Vigata”, in questa fiction che mostra una misteriosa indagine nella Vigata di fine Ottocento.

Hawaii Five-O, ore 21:20 su Rai 2

Secondo episodio della decima stagione, dal titolo “Paura in galleria”. Tani e Junior si ritrovano incastrati mentre cercano di salvare la vita di alcuni civili all’interno di un tunnel collassato.

Quello che non so di lei, ore 21:20 su Rai 3

Roman Polanski dirige un thriller con Emmanuelle Seigner ed Eva Green. Una scrittrice, perseguitata da lettere anonime, instaura un rapporto morboso con una sua fan.

Windstorm – Libero nel vento, ore 21:21 su Canale 5

La 14enne Mika sogna il campeggio estivo ma, come punizione per la sua bocciatura, i genitori decidono di spedirla in fattoria.

Battiti Live, ore 21:10 su Italia 1

Gli artisti più in voga in Italia e all’estero si esibiscono in questa fantastica kermesse musicale.

Giochi di potere, ore 21:04 su Rete 4

Jack Ryan è un ex dipendente della CIA e si trova in vacanza a Londra con sua moglie e sua figlia. Qui riesce per caso a sventare un attentato dell’IRA. Uno degli attentatori però riesce a fuggire e ora gli dà la caccia.

Eden – Un pianeta da salvare, ore 21:15 su La7

Le bellezze del nostro pianeta, messe in pericolo dalle azioni del genere umano.

Pelham 1 2 3 – Ostaggi in metropolitana, ore 21:30 su Tv8

Una banda di malviventi sequestra un treno della metropolitana. A fronteggiarli, oltre alla polizia, c’è un esperto controllore.

Gino, Gordon & Fred – Amici miei, ore 21:25

Gino D’Acampo parte per un folle road trip con Gordon Ramsay e Fred Sirielx. Un viaggio tra Italia, Scozia e Francia.